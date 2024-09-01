«Хочется вернуться»: Пригожин объяснил, как школьникам следует относиться к дню знаний

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
1 сентября важный день для школьников и учителей, потому что у них начинается новая образовательная пора.
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сказал, что для него день знаний был праздником, подобным Новому году.
Он добавил, что современным школьникам важно ценить то время, которое они проживают, потому что его не вернешь.
Учителям Пригожин пожелал терпения и полной отдачи, уточнив, что знания нельзя купить за деньги.
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«Для нас это был праздник как Новый год. Мы всегда готовились внимательно к этому. Буквально за неделю все мысли были только об этом. С радостью шли в школу. По друзьями скучали», — сообщил продюсер.
Он добавил, что современным школьникам важно ценить то время, которое они проживают, потому что его не вернешь.
«Я хочу сказать, что нужно пользоваться этим временем и радоваться этому обстоятельству. Это лучшее, что может быть в истории человека — можно напитаться образованием, друзьями. В этом возрасте трудно это оценить. Чем старше мы становимся, тем больше хочется вернуться в то время, но с сегодняшнему мозгами», — поделился бизнесмен.
Учителям Пригожин пожелал терпения и полной отдачи, уточнив, что знания нельзя купить за деньги.
«Учителям хочется пожелать не только терпения, но и отдать себя целиком и полностью. Ведь нельзя купить за деньги знания, надо получать, чтобы они остались в голове. Учитель — это второй родитель», — заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева