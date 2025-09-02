«Хочу, чтобы они имели нормальное детство»: Сын министра МВД судится с бывшей супругой за детей

02 сентября 2025, 16:33

«МК»: сын Колокольцева судится с бывшей супругой за детей

Владимир Колокольцев (Фото: kremlin.ru)

Сын министра внутренних дел Владимира Колокольцева, Александр, ведёт судебную борьбу с бывшей женой за возвращение двух сыновей в Россию. По его словам, после того как мать вывезла детей в Дубай и отказалась возвращаться, он лишился возможности полноценно общаться с мальчиками — об этом он рассказал в интервью «МК».





Александр уточнил, что в апреле 2024 года Хамовнический суд постановил, что дети должны проживать с отцом в России; осенью то же решение было подтверждено апелляционным судом Дубая, который отказал Кристине Колокольцевой в единоличной опеке. Тем не менее, по словам отца, женщина продолжает удерживать детей за границей и, по его данным, планирует уехать в Чехию и получить там гражданство.



Колокольцев отмечает, что в Дубае ему приходится с большим трудом добиваться встреч через суды и адвокатов: некоторые свидания срывались — в том числе на Новый год и в день рождения младшего сына мать не допустила ни встреч, ни передачи подарков. Полиция Дубая вызывалась и выписывались штрафы, но, по словам Александра, это не изменило её поведения.





«Я хочу, чтобы они росли в России, среди родных, говорили на родном языке и имели нормальное детство», — сказал собеседник.