В Ставропольском крае мужчина сломал пальцы своему сыну и пошел под суд

Фото: iStock/sanjagrujic

В Ставропольском крае мужчина сломал пальцы собственному сыну, за что пошел под суд. Об этом сообщает «Лента.ру».



Происшествие случилось в марте этого года. Тогда 66-летний местный житель в ходе конфликта со своим несовершеннолетним сыном сломал ему четыре пальца на правой руке. Травма была расценена как средней тяжести. За это мужчину приговорили к году и двум месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось об отце, который убил своего сына из-за игры в «Танки». Инцидент произошел в Свердловской области.

Иван Мусатов

