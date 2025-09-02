В Ставропольском крае мужчина сломал пальцы своему сыну и пошел под суд
В Ставропольском крае мужчина сломал пальцы собственному сыну, за что пошел под суд. Об этом сообщает «Лента.ру».
Происшествие случилось в марте этого года. Тогда 66-летний местный житель в ходе конфликта со своим несовершеннолетним сыном сломал ему четыре пальца на правой руке. Травма была расценена как средней тяжести. За это мужчину приговорили к году и двум месяцам колонии строгого режима.
Ранее сообщалось об отце, который убил своего сына из-за игры в «Танки». Инцидент произошел в Свердловской области.
