Отец убил сына из-за «Танков» на Урале

02 сентября 2025, 15:19

Baza: Отец убил сына-геймера во время ссоры из-за игры в «Танки» на Урале

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Отец был признан виновным в причинении смерти своему сыну после ссоры из‑за игры в «Танки»; суд счёл, что он действовал в порядке самообороны, но превысил её пределы, пишет Baza.