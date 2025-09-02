Отец убил сына из-за «Танков» на Урале
Отец был признан виновным в причинении смерти своему сыну после ссоры из‑за игры в «Танки»; суд счёл, что он действовал в порядке самообороны, но превысил её пределы, пишет Baza.
Инцидент произошёл одной майской ночью в Пышминском районе Свердловской области. 29‑летний Иван (имя изменено) громко ругался и матерился, играя в «Танки», из‑за чего родители не могли уснуть. Отец сделал ему замечание, после чего сын напал на него с кулаками, избил и стал угрожать убийством; при попытке вмешаться пострадала и мать. По словам семьи, подобное поведение со стороны сына происходило и раньше.
Отец отошёл на кухню, чтобы прийти в себя и осмотреть ушибы. Когда сын, взяв нож, подошёл к нему, мужчина, увидев противника с оружием в зеркале, схватил нож со стола и нанес два удара — в грудь и голову. Ранения оказались смертельными. В отношении отца возбудили уголовное дело.
Суд приговорил его к одному году и двум месяцам ограничения свободы с запретом выезда из района и смены места жительства без разрешения.
