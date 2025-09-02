В Татарстане мужчину обвинили в съемке порно с 15-летней школьницей
В Татарстане 20-летний местный житель обвиняется в съемке порно с 15-летней школьницей. Об этом сообщает «Лента.ру».
Как рассказали в Следственном комитете, в прошлом году фигурант снял свою несовершеннолетнюю знакомую в порно. К тому же он избил двух мужчин в одном из баров. Связаны ли эти два эпизода, не уточняется.
Молодого человека арестовали. Дело в отношении него передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
