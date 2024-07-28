МВД Дагестана отреагировало на видео избиения бойца СВО, умершего в РОВД

Фото: istockphoto/Thomasaf
Следственный комитет России инициировал доследственную проверку из-за событий, попавших на камеры видеонаблюдения в отделе полиции в Махачкале. Там умер участник спецоперации Ахмет Джабраилов.
Об этом рассказала руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. Кадры видеозаписи с камер видеонаблюдения опубликовал в своём телеграм-канале председатель республиканской Общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. Кто «слил» их ему, осталось неизвестным.
Инцидент произошёл 9 июля. В тот день полицейские доставили в наручниках участника СВО Ахмеда Джабраилова, находившегося, судя по внешним признакам, в состоянии наркотического опьянения. До этого он бегал с ножом по крышам и вёл себя агрессивно.
На записи видно, что сотрудники отдела применяют к задержанному силу. Один из них садится на него сверху, придавливая голову ногой, и наносит удары руками. Другие бьют его по ногам электрошокером. Через некоторое время Джабраилов перестаёт подавать признаки жизни, а в отделе появляются врачи.
В пресс-службе МВД Дагестана подчеркнули, что все выводы по поводу происшедшего будут сделаны на основании проверки, проводимой Следственным комитетом республики, в том числе на основании проведённых экспертиз. Давать правовую оценку действиям полицейских будут лишь сотрудники данного ведомства.
Читайте также:
Приставы арестовали счета ветерана СВО без ноги
В России участника СВО избили в кабинете перед увольнением с завода
Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении участника спецоперации
Инцидент произошёл 9 июля. В тот день полицейские доставили в наручниках участника СВО Ахмеда Джабраилова, находившегося, судя по внешним признакам, в состоянии наркотического опьянения. До этого он бегал с ножом по крышам и вёл себя агрессивно.
На записи видно, что сотрудники отдела применяют к задержанному силу. Один из них садится на него сверху, придавливая голову ногой, и наносит удары руками. Другие бьют его по ногам электрошокером. Через некоторое время Джабраилов перестаёт подавать признаки жизни, а в отделе появляются врачи.
В пресс-службе МВД Дагестана подчеркнули, что все выводы по поводу происшедшего будут сделаны на основании проверки, проводимой Следственным комитетом республики, в том числе на основании проведённых экспертиз. Давать правовую оценку действиям полицейских будут лишь сотрудники данного ведомства.
Читайте также:
Приставы арестовали счета ветерана СВО без ноги
В России участника СВО избили в кабинете перед увольнением с завода
Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении участника спецоперации
Александр Бойцов