Ходорковский* намерен обвинить Певчих* в клевете в европейском суде

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Российский бизнесмен Михаил Ходорковский* намерен подать иск в суд на лидера ФБК** Марию Певчих*.
По информации источника RT, близкого к команде Ходорковского*, редакция ФБК** пытается получить любую информацию, которая может навредить репутации предпринимателя.
Уточняется, что Певчих* находится в поиске не преданных огласке фактов биографии Ходорковского*, проводит анализ его политической и финансовой деятельности.
ФБК* намерен использовать полученную информацию для шантажа Ходорковского*.
Сейчас команда предпринимателя готовит иск к Певчих* о защите чести и деловой репутации, который передадут в один из европейских судов.
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*Физические лица, признанные иностранными агентами на территории РФ
**Организация, признанная экстремистской, и запрещенная на территории РФ
Уточняется, что Певчих* находится в поиске не преданных огласке фактов биографии Ходорковского*, проводит анализ его политической и финансовой деятельности.
ФБК* намерен использовать полученную информацию для шантажа Ходорковского*.
Сейчас команда предпринимателя готовит иск к Певчих* о защите чести и деловой репутации, который передадут в один из европейских судов.
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МВД объявило в розыск главу ФБК** Марию Певчих*
*Физические лица, признанные иностранными агентами на территории РФ
**Организация, признанная экстремистской, и запрещенная на территории РФ
Евгения Парфентьева