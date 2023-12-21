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МВД объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих***

21 декабря 2023, 16:43
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Марию Певчих***, следует из базы розыска ведомства.
«Певчих Мария Константиновна*** разыскивается по статье УК», - сообщается в базе МВД.

При этом, по какой именно статье разыскивают Певчих***, в ведомстве не уточнили.


Мария Певчих*** — ведущая канала «Популярная политика» на YouTube, руководитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, а также ближайшая соратница отбывающего уголовное наказание политика Алексея Навального**.

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*признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован

**включён в реестр террористов и экстремистов на территории РФ

***признана иностранным агентом на территории РФ
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#мвд
#коррупция
#журналист
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В Новых Химках устранили утечку теплоносителя и восстановили подачу тепла
21 декабря 2023, 16:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подача тепла потребителям в микрорайоне Новые Химки осуществляется в полном объёме, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Там пояснили, что в среду вечером остановилась работа тепловой станции, в нескольких многоквартирных домах отключили отопление. Причиной стала утечка теплоносителя, сейчас её устранили.
«Из-за утечки теплоносителя произошла кратковременная остановка районной тепловой станции-240 на улице Панфилова. Она обеспечивает теплом более 200 домов в Новых Химках. Бригада ТСК «Мосэнерго» отключила повреждённый участок. Параметры отопления в домах, подключённых к тепловой станции, были восстановлены 21 декабря в 1:30», – сказали ТАСС в пресс-службе.
Там уточнили, что во время работ по отключению неисправного участка трубопровода во всех домах продолжалась циркуляция теплоносителя.

В пресс-службе добавили, что для контроля и координации ремонтных работ на теплосети в Химках дважды в день проводятся совещания оперативного штаба. В его состав входят сотрудники администрации, управления ЖКХ, специалисты Мосэнерго и управляющих компаний.

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#московская область
#подмосковье
#котельная
#тепло
#отопление
#теплоснабжение
#ремонт
#химки
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Богомаз: Два человека пострадали при обстреле брянского села Чаусы
21 декабря 2023, 16:33

Фото: iStock/vadimrysev

Под обстрелом брянского села Чаусы пострадали два человека, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«По уточненным данным, ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — прокомментировал ситуацию Богомаз.

При этом, какой степени тяжести травмы получили пострадавшие — не уточняется.

Губернатор подчеркнул, что в результате вражеской атаки погибли или были ранены животные из стада сельхозпредприятия. Также повреждение получило транспортное средство.

На месте продолжают работу сотрудники экстренные службы.

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В больнице остаётся один пострадавший после падения льда с крыши в Люберцах
21 декабря 2023, 16:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Один пострадавший в результате падения наледи и снега с крыши здания в Люберцах остаётся в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Медицинская помощь оказывается пациенту в полном объёме. Второй пострадавший, несмотря на усилия врачей, скончался из-за множественных травм», – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в вреду с крыши здания военкомата в Люберцах упали наледь и снег. В результате травмы получили четыре человека, трое из них были отправлены в больницу.

Как сообщили в Главном следственном управление СКР по Московской области, после смерти одного из пострадавших было возбуждено уголовное дело статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности».

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#московская область
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ФСБ задержала троих несовершеннолетних диверсантов в российском регионе
В Запорожье ФСБ задержали несовершеннолетних диверсантов, готовящих теракты
21 декабря 2023, 15:44

Фото: istock / irene_rebrova

Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из полиции задержали троих несовершеннолетних жителей Мелитополя, которые подозреваются в организации терактов на территории Запорожской области. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), части 3 статьи 222.1 («Незаконные хранение и ношение взрывчатых веществ»), части 1 статьи 30 по части 2 статьи 205 («Подготовка к теракту») и статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Силовики установили, что участники группы, именуемой как «Черный саботаж» еще в 2022 году по заданию украинских кураторов получили паспорта России и занимали активную пророссийскую позицию. При этом, они регулярно собирали и передавали сотрудникам Службы безопасности Украины сведения о перемещении, расположении российских войск, а также руководителей, занимавших серьезные должности в регионе.

Отмечается, что преступники несколько раз организовывали террористические акты, покушаясь на жизнь различных должностных лиц.

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#мвд
#уголовное дело
#фсб
#преступники
#сотрудники
#рф
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Еще в одном отеле российском отказались заселять возвращавшихся в зону СВО военных
Под Ростовом отказались заселять в отель возвращавшихся в зону СВО бойцов
21 декабря 2023, 15:23

Фото: istock / kadmy

В Ростовской области отель «Амакс» отказался заселять военнослужащих, которые возвращались в зону СВО, из-за отсутствия паспортов. Об инциденте сообщает сослуживец бойцов Сергей, его слова приводит телеграм-канал Don Mash.

Военные служили в зоне спецоперации на Авдеевском направлении. Временно они уехали в Санкт-Петербург, чтобы забрать гуманитарную помощь и квадрокоптеры. Оставаться на обратном пути они не собиралась, но их автомобиль сломался.

«Машина сломалась, решили где-то переночевать. Вот это была гостиница первая, где они решили переночевать. Мобилизованные — они практически все без паспортов, это нормальное явление. Но почему-то в Ростове так не считают», — рассказал Сергей, обратив внимание, что при себе у военнослужащих были военные билеты, удостоверяющие личность.
Руководство гостинцы заявило, что они следовали постановлению правительства, согласно которому совершеннолетние граждане могут заселяться только по паспорту, а исключений для военных не предусмотрено. Теперь отелю грозит штраф 750 тысяч рублей.

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#отель
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#сво
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В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившем жену и годовалую дочь
21 декабря 2023, 15:20

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Санкт-Петербурге вынесли приговор мужчине, который убил свою гражданскую жену и годовалую дочь, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
Следствие установило, что в октябре 2020 года житель Санкт-Петербурга Максим Якубов поссорился со своей гражданской женой, избил её, а потом бросил их годовалую дочь об кафельный пол. От полученных травм девочка скончалась на месте. Якубов убедил сожительницу не сообщать о смерти ребёнка в полицию. Труп девочки мужчина спрятал в парке.

В феврале 2021 года Якубов вновь поссорился с сожительницей, задушил её, а затем утопил в ванной. Спустя некоторое время он спрятал труп женщины неподалёку от тела их дочери.

«С учетом позиции государственного обвинителя Якубову назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - прокомментировали ситуацию представители надзорного ведомства.

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#труп
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#санкт-петербург
#убийство
#ребёнок
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По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Shot: движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли — работает ПВО
21 декабря 2023, 15:12

Фото: istock / e-crow

В районе Крымского моста сработали средства противовоздушной обороны.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, движение по мосту перекрыли. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

20 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлёте к Белгороду.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны России заявил, что спецоперация выявила несколько минусов в российских оборонительных силах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
#крым
#крымский мост
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112: Два человека погибли при падении дельтаплана в посёлке Мирный
21 декабря 2023, 14:58

Фото: iStock/DCorn

Два человека погибли при падении дельтаплана на Ставрополье, об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
По информации СМИ, дельтаплан потерпел крушение около посёлка Мирный на Ставрополье.

В настоящий момент известно о двух погибших, на месте происшествия работают экстренные службы.

Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Напомним, крупнейшей авиакатастрофой в России за последний год стало падения самолёта предпринимателя Евгения Пригожина в Тверской области. Все 10 человек, находившихся на борту, включая самого бизнесмена, погибли. Расследование катастрофы продолжается.

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#крушение
#погибшие
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На Сахалине два подростка изнасиловали третьеклассника
На Сахалине двое подростков надругались над третьеклассником
21 декабря 2023, 14:49

Фото: iStock/Rawf8

На Сахалине два ученика восьмого класса изнасиловали третьеклассника, угрожая закрыть мальчика на балконе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, ЧП произошло 17 декабря в городе Долинске. Двое 14-летних подростков находились в квартире с мальчиком из третьего класса. Старшие решили поиздеваться над младшим товарищем. Тогда, угрожая закрыть его на балконе, они надругались над третьеклассником.

Придя домой, мальчик все рассказал родителям. Они сразу обратились в полицию. Оба школьника уже задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния начался суд над учительницей Жаклин Ма, занявшейся сексом с одним мальчиком и пытавшейся совратить второго.

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