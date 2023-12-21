МВД объявило в розыск главу ФБК* Марию Певчих***

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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Марию Певчих***, следует из базы розыска ведомства.
«Певчих Мария Константиновна*** разыскивается по статье УК», - сообщается в базе МВД.
При этом, по какой именно статье разыскивают Певчих***, в ведомстве не уточнили.
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*признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован
**включён в реестр террористов и экстремистов на территории РФ
***признана иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева