«Ъ»: Трудовая миграция не решит проблемы рынка труда России

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Уровень безработицы в России в феврале 2024 года вновь обновил исторический минимум — 2,8%, следует из данных Росстата.
Аналитики активно заявляют о неизменно высокой напряжённости на рынке труда, что заставляет Центробанк сохранять жёсткой денежную политику и выступает одним из базовых ограничений для расширения экономической активности в ближайшие 10 лет. При этом трудовая миграция не способна решить эту проблему.
Согласно данным Минэкономики, число занятых в экономике в феврале составило 73,8 миллионов человек, а число безработных остановилось на отметке 2,1 миллиона человек, показав сокращение показателей на 20% за год.
Аналитики Telegram-канала «Твёрдые цифры» утверждают, опираясь на актуальные данные, что сегодня свободная рабочая сила отсутствует. Разница между рабочей силой и потребностях в работниках стала нулевой.
Они утверждают, что даже активная трудовая миграция не исправит сложившуюся ситуацию. Так, увеличение общей численности занятых на 1-2 п.п. не компенсирует потери в рабочей силе, которая будет фиксироваться в течение ближайших десятилетий.
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Согласно данным Минэкономики, число занятых в экономике в феврале составило 73,8 миллионов человек, а число безработных остановилось на отметке 2,1 миллиона человек, показав сокращение показателей на 20% за год.
Аналитики Telegram-канала «Твёрдые цифры» утверждают, опираясь на актуальные данные, что сегодня свободная рабочая сила отсутствует. Разница между рабочей силой и потребностях в работниках стала нулевой.
Они утверждают, что даже активная трудовая миграция не исправит сложившуюся ситуацию. Так, увеличение общей численности занятых на 1-2 п.п. не компенсирует потери в рабочей силе, которая будет фиксироваться в течение ближайших десятилетий.
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Анастасия Чинкова