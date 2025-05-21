Хоккеист Кирилл Лебедев умер за рулём своего автомобиля

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Игравший за хоккейный клуб «Металлург» Кирилл Лебедев умер за рулём своей машины. По данным телеграм-канала SHOT, у него остановилось сердце.
Уточняется, что 33-летний хоккеист сегодня около девяти утра отвёз двух своих сыновей в школу в Магнитогорске, вернулся в машину и собирался ехать по делам, но спортсмену резко стало плохо в автомобиле. Очевидцы вызвали скорую помощь, но Лебедев скончался до приезда врачей.
В 2010 году Кирилл Лебедев выиграл Кубок Харламова в составе команды «Стальные Лисы», он основал хоккейную школу для детей 2012–2016 года рождения. Спортивную карьеру Лебедев завершил в 2022 году. В последние годы он вёл свой блог, в котором рассказывал о хоккее.
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В 2010 году Кирилл Лебедев выиграл Кубок Харламова в составе команды «Стальные Лисы», он основал хоккейную школу для детей 2012–2016 года рождения. Спортивную карьеру Лебедев завершил в 2022 году. В последние годы он вёл свой блог, в котором рассказывал о хоккее.
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Анастасия Чубина