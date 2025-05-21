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Хоккеист Кирилл Лебедев умер за рулём своего автомобиля

Хоккеист Кирилл Лебедев умер за рулём своего автомобиля
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Игравший за хоккейный клуб «Металлург» Кирилл Лебедев умер за рулём своей машины. По данным телеграм-канала SHOT, у него остановилось сердце.
Уточняется, что 33-летний хоккеист сегодня около девяти утра отвёз двух своих сыновей в школу в Магнитогорске, вернулся в машину и собирался ехать по делам, но спортсмену резко стало плохо в автомобиле. Очевидцы вызвали скорую помощь, но Лебедев скончался до приезда врачей.

В 2010 году Кирилл Лебедев выиграл Кубок Харламова в составе команды «Стальные Лисы», он основал хоккейную школу для детей 2012–2016 года рождения. Спортивную карьеру Лебедев завершил в 2022 году. В последние годы он вёл свой блог, в котором рассказывал о хоккее.

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#хоккей
#спортсмены
#магнитогорск
В МЧС России наградили юриста Екатерину Гордон за гуманитарную помощь
21 мая 2025, 16:27

Катя Гордон (Фото: Инстаграм* @katyagordon)

В МЧС России наградили звездного юриста Екатерину Гордон.
О случившемся Гордон сообщила в своем Телеграм-канале. Юриста наградили медалью МЧС России «за содружество во имя спасения» за отличное выполнение мероприятий по оказанию гуманитарной помощи.

Медаль Гордон торжественно вручил заместитель главы МЧС Роман Курынин.

Ранее сообщалось, что адвокатская контора Екатерины заработала 28,7 млн рублей. За 2024 год компания получила 28,7 миллионов рублей. Вместе с тем чистая прибыль достигла 1,6 миллионов рублей. Годом ранее контора юриста принесла 22,2 миллиона рублей с чистой прибылью всего 336 тысяч рублей.

Напомним, Екатерина Гордон часто представляет интересы звездных личностей. Одним из последних ее громких дел была смерть баскетболиста Яниса Тиммы. К ней за помощью обратился отец спортсмена.

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#мчс
#медаль
#адвокат
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Психолог раскрыл, почему взрослые мужчины заглядываются на молодых женщин
Психолог Лунюшин: Зрелые мужчины с юными любовницами чувствую себя моложе
21 мая 2025, 16:15

Фото: iStock/Olga Shefer

Часто мужчины в возрасте начинают строить отношения с молодыми девушками, а порой и вовсе ради них уходят из семьи. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, почему так происходит.
По его словам, многие женщины после 30 лет начинают осознавать, что перестают быть привлекательными для мужчин, которые в свою очередь начинают засматриваться на более молодых представительниц прекрасного пола.

«Вторая причина, особенно у состоятельных мужчин, которые добились в материальном плане многого, — это повышение самооценки. Они состоят в отношениях с молодыми женщинами, чтобы в мужском кругу хвастаться друг перед другом. Но сейчас в некоторых кругах молодые девушки этим пользуются, иногда манипулируют мужчинами в материальном плане и не только», — рассказал Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.

Также есть мужчины, которые хотят самореализоваться за счет секса и почувствовать себя половыми гигантами. В момент близости с девушкой мужчины в возрасте убеждены, что они ещё интересны юным особам.

Кроме того, взрослые мужчины заводят отношения с молодыми девушками по причине синдрома спасателя. Для этого они выбирают спутницу из плохой семьи, испытывающую финансовые трудности или даже ту, которая ​занимается проституцией.

При этом некоторые мужчины открыто признаются, что с молодой любовницей чувствуют себя на 20 лет моложе, заключил Лунюшин.

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#психолог
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#отношения
#профессии
#счёт
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Лучшие проекты форума «Сильные идеи» пригласят на саммит БРИКС+ в Дурбан
21 мая 2025, 15:36

Фото: пресс-служба АСИ

Авторов лучших проектов форума «Сильные идеи для нового времени» пригласят на саммит БРИКС+ в ЮАР. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.
В АСИ прошла встреча с делегацией из Южной Африки. Обсудили сотрудничество и успешный формат форума. Партнёры выразили интерес к организации такого же мероприятия в своей стране. В сентябре в Дурбане ожидаются участники с яркими проектами, что создаст возможности для обмена опытом.

Национальный председатель БРИКС ЖДА ЮАР, её Королевское Высочество Лебоганг Зулу отметила важность сотрудничества для поддержки инновационных идей.
«Форум стал для нас образцом эффективной платформы для выявления и поддержки инновационных идей и проектов. Это прекрасная возможность для создания совместных инициатив между нашими странами», – сказала Лебоганг Зулу.
Как напомнили в АСИ, сбор заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлён до 1 июня на платформе.

Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдёт 15-16 июля в Москве. Эксперты отберут топ-100 идей, а самые сильные представят руководству страны.

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#форум
#россия
#аси
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Сын Рамзана Кадырова Адам получил очередную награду
Сыну Рамзана Кадырова вручили медаль ОМОН «Ахмат-Крепость»
21 мая 2025, 15:08

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Семнадцатилетний Адам Кадыров получил очередную награду — ему вручили медаль ОМОН «Ахмат-Крепость» «за активную инициативу, помощь в выполнении боевых задач и весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии», сообщает телеканал НТВ.
Напомним, что в апреле Кадыров-младший стал секретарём Совбеза Чечни и куратором МВД. Кроме того, он возглавляет службу безопасности главы республики.

Также известно, что Адам Кадыров имеет около десятка различных наград, среди них — звание Героя Чечни, орден Кадырова (высшая награда Чеченской республики), орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден парламента Чечни «Честь Отечества» и орден «За служение религии Ислам» I степени.

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#мвд
#награда
#кадыров
#чечня
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В Алтайском крае снесут мост, который жители просили отремонтировать
21 мая 2025, 14:22

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

В селе Загайново Алтайского края не будут ремонтировать упавший мост, который соединял местных жителей с цивилизацией. Конструкция сильно повреждена и уже начала гнить. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на местное правительство.
«Как пояснили профильные специалисты, мост будет демонтирован и удален. Рассматривается вариант отсыпки дороги протяженностью 2,8 км до альтернативного моста. Восстановление текущего моста нецелесообразно, так как он сильно поврежден и сгнил», — говорится в сообщении.

При этом в администрации Тальменского района сообщили, что в объезд аварийного участка организуют альтернативный проезд и добавили, что восстановление поврежденного моста признано невозможным.

Местные жители жалуются, что администрация не хочет возводить новый мост, а сроков строительства новой дороги нет.

Тем временем в Кемерове идет активное благоустройство города, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на мэрию города.

«Во всех парках и скверах моют дороги и убирают мусор. Сейчас этим занимается 73 спецмашины — дорожные пылесосы, поливомоечные и подметально-уборочные машины, фронтальные погрузчики, самосвалы», — говорится в статье.

Также в городе занимаются озеленением, а дворники приводят в порядок детские площадки, косят траву и окрашивают скамейки. Кроме того, специалисты ремонтируют подъездные козырьки и парапеты на домах.

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