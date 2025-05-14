Эксперт высказался о челябинском «Тракторе»

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Челябинский «Трактор» не из тех команд, которые позволят доминировать над собой. Такое мнение порталу «РБ Спорт» высказал эксперт по хоккею Сергей Савельев.
«Трактор» — это не та команда, которая позволит над собой доминировать. Команда (тренера «Трактора» Бенуа) Гру сама умеет навязывать нужный им темп игры. И умеет включать режим хищника тогда, когда это нужно. Мы уже не раз видели, как они отыгрываются по ходу матчей. И за считанные минуты переворачивают исход поединка», — прокомментировал собеседник.Савельев добавил, что у хоккейного клуба из Челябинска «есть ключи» для противостояния соперникам. Эксперт резюмировал, что за таким финалом интересно наблюдать.
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