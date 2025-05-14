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Эксперт высказался о челябинском «Тракторе»

Савельев заявил, что «Трактор» не позволит над собой доминировать
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Челябинский «Трактор» не из тех команд, которые позволят доминировать над собой. Такое мнение порталу «РБ Спорт» высказал эксперт по хоккею Сергей Савельев.
«Трактор» — это не та команда, которая позволит над собой доминировать. Команда (тренера «Трактора» Бенуа) Гру сама умеет навязывать нужный им темп игры. И умеет включать режим хищника тогда, когда это нужно. Мы уже не раз видели, как они отыгрываются по ходу матчей. И за считанные минуты переворачивают исход поединка», — прокомментировал собеседник.
Савельев добавил, что у хоккейного клуба из Челябинска «есть ключи» для противостояния соперникам. Эксперт резюмировал, что за таким финалом интересно наблюдать.

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Стрепетов раскрыл, что нужно «Зениту» в матче с ЦСКА
Стрепетов: «Зениту» в матче с ЦСКА нужен быстрый гол
14 мая 2025, 17:36

Фото: istockphoto/matimix

Петербургский «Зенит» должен забить ЦСКА быстрый гол в ответном матче, чтобы «остудить» «армейцев». Такое мнение порталу «РБ Спорт» выразил бывший игрок и тренер «бело-голубых» Алексей Стрепетов.
«Потому что, если мы позволим ЦСКА, как и Махачкале, владеть 90 минут инициативой с мячом на нашей половине поля, то счет 2:0 после первого матча в пользу «Зенита» ни о чем не говорит. Потому что у армейцев есть исполнители, которые не простят, если будут моменты», — сказал собеседник.

По мнению Стрепетова, в настоящее время команда «красно-синих» работает без сбоев, как машина. Эксперт считает, что «Зенит» должен был забить третий мяч «армейцам» во время первой встречи в Петербурге.

Кубковая игра ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня в 19:30 на ВЭБ-Арене.

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Каборе ответил, что нужно «Краснодару» для победы в РПЛ
Каборе: «Краснодару» необходимо сконцентрироваться на своей игре
14 мая 2025, 16:13

Фото: istockphoto/Pixfly

«Краснодару» необходимо сконцентрироваться на собственной игре, чтобы победить в текущем сезоне РПЛ. Об этом в беседе с порталом Metaratings.ru заявил экс-хавбек «быков» Шарль Каборе.
«Да, «Краснодар» проиграл важную игру с ЦСКА, но они все еще на одно очко впереди. Для команды главное сейчас не отталкиваться от результатов «Зенита», а сконцентрироваться на себе и своей игре, выиграть два последних матча», — прокомментировал футболист.
Сейчас у «Краснодара» 61 очко, команда лидирует, опережая ЦСКА на шесть очков, а питерский «Зенит» — на одно очко. В грядущую субботу, 17 мая, «быки» встретятся на выезде с «Оренбургом». Начало матча в 14:00 по Москве.

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Камоцци высказался о главном тренере «Спартака» Станковиче
Камоцци: Станковича надо оставить в «Спартаке»
14 мая 2025, 15:42

Фото: istockphoto/Rost-9D

Главного тренера «Спартака» Деяна Станковича нужно оставить в команде на следующий сезон. Об этом в беседе с Metaratings.ru. заявил итальянский футбольный агент Франко Камоцци.
«Станковича надо оставить в «Спартаке» на следующий сезон, несмотря на результаты команды в Российской Премьер-Лиге. И его надо будет оставить вне зависимости от результатов команды в Кубке России. Он нравится мне как тренер», — прокомментировал Камоцци.

«Красно-белые» находятся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ по итогам 28 туров. У команды 51 очко. Уже завтра, 15 мая, «Спартак» сыграет с «Ростовом». Начало матча в 20:00 на «Лукойл Арене».

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Камоцци: «Ростов» — не трудный соперник для «Спартака» после ухода Карпина
14 мая 2025, 15:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Итальянский футбольный агент Франко Камоцци высказался о шансах «Спартака» в финальном матче финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова», передает Metaratings.ru.
Футбольный агент выразил мнение, что на сегодняшний день «Ростов» не является трудным оппонентом для «Спартака».

«Не думаю, что «Спартак» ждёт тяжёлая игра с «Ростовом». Какие у этого причины? Одна из них — уход Валерия Карпина из «Ростова», — пояснил Камоцци.

В четверг, 15 мая, «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Встреча начнется в 20:00 мск. Отметим, что победитель матча выйдет в суперфинал турнира, где встретится с «Зенитом» или ЦСКА.

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«Трактор» рассматривает Александра Радулова на сезон-2025/26
14 мая 2025, 14:01

Фото: istockphoto/vchal

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» рассматривает кандидатуру нападающего Александра Радулова на сезон -2025/26. Таким образом команда хочет усилить состав, пишет Metaratings.ru.
По информации портала, бомбардир мог перейти в «Трактор» еще в прошлом межсезонье, с ним даже говорили на эту тему. Однако Радулов продолжил карьеру в ярославском «Локомотиве».

Послужной список Радулова в сезоне-2024/25 насчитывает 60 игр в регулярном чемпионате FONBET КХЛ, 34 очка с коэффициентом полезности « 13». Форвард провел 17 игр в плей-офф, набрав 14 очков с коэффициентом полезности « 6».

Команда «Трактор» выступает в КХЛ с 2008 года, финалист Кубка Гагарина в 2013 году и обладатель Кубка Континента в сезоне 2011/12.

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