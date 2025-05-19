«Ушёл гений»: Цискаридзе прокомментировал смерть Григоровича

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Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что смерть советского и российского хореографа Юрия Григоровича является трагедией для российской культуры.
«Ушёл гений. Это очень грустно, очень печально. С одной стороны, когда человек уходит на 99-м году жизни, хочется сказать, что можно позавидовать, а с другой стороны, когда это твой очень близкий человек, очень дорогой тебе человек, конечно, трагедия для всех нас, но, главное, для русской культуры», — заявил Цискаридзе в беседе с RT.
При этом в интервью «Известиям» он назвал Григоровича одним из величайших людей в мире.
«Удивительно, что он ушел в один день с одним из своих самых любимых танцовщиков Юрием Владимировым. Два народных артиста СССР ушли в один день», — подчеркнул народный артист России.
19 мая стало известно о смерти хореографа и артиста балета Юрия Григоровича. Ему было 98 лет. Он прославился своими авторскими балетными постановками: «Иван Грозный» и «Каменный цветок» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и другими.
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