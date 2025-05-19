«Ушёл гений»: Цискаридзе прокомментировал смерть Григоровича

В последнее время по всему миру распространились Лабубу — маленькие плюшевые монстры с устрашающей мимикой. Чем популярнее становились эти игрушки, тем выше взлетала их цена: теперь за зубастого монстрика некоторые люди готовы выложить десятки тысяч. Кто такие Лабубу и почему они внезапно стали главным аксессуаром этой весны — расскажет «Радио 1».