Адвокат Жорин рассказал, чем для Кафанова могут обернуться обвинения в двоежёнстве

Виталий Кафанов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Если информация о том, что у тренера вратарей ФК «Ростова» и сборной России по футболу Виталия Кафанова официально есть две жены, подтвердится, то его ждут серьёзные юридические последствия. Об этом «РБ Спорт» заявил известный российский адвокат Сергей Жорин.
«В России многожёнство не является отдельным уголовным преступлением. Однако, если будет установлено, что Кафанов вступил во второй брак, не расторгнув первый, и использовал это обстоятельство для извлечения какой-либо выгоды путём введения в заблуждение кого-либо — это уже может образовывать состав преступления», — пояснил Жорин.Он уточнил, что его первая супруга имеет право обратиться в суд с требованием о признании второго брака недействительным или обратиться в полицию, но в том случае, если есть доказательства использования поддельных документов или извлечения выгоды путём введения в заблуждение.
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