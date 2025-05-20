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Адвокат Жорин рассказал, чем для Кафанова могут обернуться обвинения в двоежёнстве

Кафанова ждут последствия, если подтвердится информация о двоежёнстве
Виталий Кафанов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Виталий Кафанов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Если информация о том, что у тренера вратарей ФК «Ростова» и сборной России по футболу Виталия Кафанова официально есть две жены, подтвердится, то его ждут серьёзные юридические последствия. Об этом «РБ Спорт» заявил известный российский адвокат Сергей Жорин.
«В России многожёнство не является отдельным уголовным преступлением. Однако, если будет установлено, что Кафанов вступил во второй брак, не расторгнув первый, и использовал это обстоятельство для извлечения какой-либо выгоды путём введения в заблуждение кого-либо — это уже может образовывать состав преступления», — пояснил Жорин.
Он уточнил, что его первая супруга имеет право обратиться в суд с требованием о признании второго брака недействительным или обратиться в полицию, но в том случае, если есть доказательства использования поддельных документов или извлечения выгоды путём введения в заблуждение.

Ранее сообщалось, что трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук с начала 2024 года 210 раз нарушил правила дорожного движения на своём Mercedes-Benz V 250d.

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Юрист назвал явный признак мошеннической схемы
Юрист Кваша: Обещания высокой доходности инвестиций указывают на мошенничество
20 мая 2025, 17:44

Фото: iStock/PUGUN SJ

Обезопасить себя от обманов при финансовых инвестициях можно при соблюдении осмотрительности. Об этом рассказал управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры», юрист Дмитрий Кваша.
«Надо понимать — на рынке встречаются прямо открытые мошенники с черными проектами, которые нацелены на то, чтобы изъять у человека деньги и ничего ему потом не предоставить — не отвечать и просто скрыться. Также есть те, кто работают в серую», — пояснил Кваша в разговоре с Общественной Службой Новостей.

По его словам, такие люди прописывают в договоре условия в свою пользу, чтобы потом «кинуть» клиента. В этом случае многие понимают, что сами виноваты, так как плохо прочитали документы.

Кваша предупредил, что обещание большой доходности от инвестиций является прямым признаком очередной мошеннической схемы. Таким способом злоумышленники пользуются человеческой жадностью.

В свою очередь руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала «Известиям», что преступники начали чаще вовлекать молодых людей в свои схемы. Обычно на такие уловки попадаются россияне от 14 лет до 21 года.

«Появилась схема вовлечения, которая будет иметь не только экономические последствия, но и ответственность за это понесут — это люди, которые устанавливают у себя сим-боксы, для того, чтобы проводить звонки. Все мы понимаем, что мошенничество начинается с потоковых звонков и подмены номеров», — отметила Лазарева.

Она подчеркнула, что люди, устанавливающие подобное оборудование, становятся соучастниками преступлений. При этом большинство из них думают, что расширяют мобильную связь в своем регионе.

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Автоэксперт Пак предупредил об опасности заправки автомобиля бензином АИ-92
20 мая 2025, 17:40

Фото: iStock/kasto80

Регулярная заправка автомобиля бензином с более низким октановым числом от рекомендуемого может привести к детонации двигателя. Об этом сообщил автоэксперт Виктор Пак.
Специалист подчеркнул, что можно залить бензин с меньшим октановым числом только в том случае, если нет другой возможности. Если же планируется длительная эксплуатация с таким бензином, то велик риск детонации двигателя.

«Блок управления это, конечно, корректирует, но в долгосрочной перспективе это приведёт к износу двигателя, поэтому, если рекомендуется лить бензин не ниже 95-го, то значит нужно заливать не ниже 95-го», – заявил Пак в беседе с «Татар-информ».
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#бензин
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#автомобили
#опасность
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Автоэксперт Пак развеял мир о низком расходе бензина марки АИ-95
20 мая 2025, 17:32

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Автомобили далеко не всегда расходуют бензин марки АИ-95 меньше, чем АИ-92. Об этом сообщил автоэксперт Виктор Пак.
Напомним, что среди автомобилистов бытует мнение, будто машина расходует меньше топлива АИ-95. В связи с этим водители задаются вопросом, какой марки бензин заливать выгоднее.

Собеседник «Татар-информ» подчеркнул, что расход топлива зависит от устройства двигателя и степени его сжатия. Соответственно, в случае с каждой машиной всё будет индивидуально.

Пак отметил, что проверить можно путём проведения испытания или изучения степени сжатия. В результате удастся точно установить, какое топливо предназначено для конкретного автомобиля.

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#топливо
#испытания
#водители
#мнение
#машины
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«Похотливые макаки»: Милонов пригрозил закрыть телепроект «Дом-2»
Депутат Милонов высказался о закрытии телепроекта «Дом-2»
20 мая 2025, 17:10

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что телепроект «Дом-2» больше не вызывает интереса у публики, поэтому даже канал ТНТ от него отказался.
«Эти обезумевшие и похотливые макаки больше никому не интересны. Они все ушли в тень, где им и место. Я считал и считаю этот проект кузницей будущих шлюх и законченных ублюдков. Это публичный дом, а не «Дом-2». Нормальный и уважающий себя гражданин ни за что не пойдет в это логово разврата и безумия», — заявил Милонов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, в Госдуме давно обсуждают, как избавиться от подобных шоу на российском ТВ. В качестве примера он также привел «Битву экстрасенсов». В таких реалити идёт пропаганда проституции, шарлатанства, разврата и аморального поведения, уверен Милонов. При этом депутат добавил, что россияне с удовольствием потребляют подобный контент.

«Пусть лучше детей делают, читают книги и занимаются пользой для общества», — подчеркнул Милонов.

Кроме того, депутат признался, что уже давно не смотрит телевизор, так как у него нет на это времени.

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#книги
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#россияне
#депутат
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Россиян предупредили об аномально жарком лете
«Яндекс Погода»: жителей России ожидает аномально жаркое лето
20 мая 2025, 16:47

Фото: iStock/kieferpix

Летом 2025 года в России средняя температура будет превышать климатическую норму на два-три градуса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов «Яндекс Погоды».
«Особенно жарко будет в южных регионах страны. В Краснодарском крае и Ростовской области лето может стать самым знойным за последние 30 лет, с пиковыми значениями температуры в июле. Аналогичная ситуация ожидается в Красноярске», — говорится в сообщении.

При этом температурные аномалии прогнозируются на Дальнем Востоке, Южном и Среднем Урале, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.

При этом в большинстве регионов европейской части РФ ожидается, что осадков будет намного меньше нормы. Например, в Ростовской области дождей будет в три раза меньше средних значений, а в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге — в 1,5 раза.

Сокращение осадков также прогнозируется в Перми, Уфе, Самаре, Красноярске и Казани. А вот в Сибири и на Дальнем Востоке количество осадков, наоборот, превысит средние значения. При этом в Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Омске ожидается умеренное число дождей.

Тем временем ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT, рассказала, что в Москве дожди прекратятся уже к четвергу.

«От дождей мы избавимся в четверг-пятницу. Там погоду будет определять антициклон, и она станет вполне летней. В выходные температура воздуха вполне может приблизиться к 25 °C», — рассказала синоптик.

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