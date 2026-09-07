Холдинг Татарстана займётся консалтингом на нефтяных месторождениях Афганистана
Татарстанский нефтесервисный холдинг «ТНГ-Групп» выходит на рынок Афганистана. Компания займётся надзором и консалтингом в нефтяном бассейне Амударьи. Глава компании Ян Шарипов подписал соглашения с афганским министром горнодобывающей промышленности и нефти Хедаятуллой Бадри.
Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин заявил «Татар-информу», что проект ускорит экспансию всего бизнеса РФ в регионе.
«Работа «ТНГ-Групп» не только нарастит объёмы добычи на Амударье, но и укрепит позиции других российских проектов в Афганистане», — отметил Хабибуллин.Инвестиции разделят на два этапа: 2,8 млн долларов направят на мониторинг и консалтинг, ещё 11 млн — на проектирование и установку гибкого производственного объекта в блоке Замрад Сай. Строительство займёт восемь месяцев, после чего объект сможет перерабатывать две тыс. тонн нефти в сутки.