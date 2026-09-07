Холдинг Татарстана займётся консалтингом на нефтяных месторождениях Афганистана

07 сентября 2026, 18:06

Фото: Istock/PhonlamaiPhoto

Татарстанский нефтесервисный холдинг «ТНГ-Групп» выходит на рынок Афганистана. Компания займётся надзором и консалтингом в нефтяном бассейне Амударьи. Глава компании Ян Шарипов подписал соглашения с афганским министром горнодобывающей промышленности и нефти Хедаятуллой Бадри.





Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин заявил «Татар-информу», что проект ускорит экспансию всего бизнеса РФ в регионе.

«Работа «ТНГ-Групп» не только нарастит объёмы добычи на Амударье, но и укрепит позиции других российских проектов в Афганистане», — отметил Хабибуллин.