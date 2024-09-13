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«Холод отдали Западной Европе»: Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся осенние дожди

Синоптик Шувалов: переход к осенней погоде будет в последнюю неделю сентября
13 сентября 2024, 14:24
Фото: iStock/alan64

Фото: iStock/alan64

Москва может повторить или побить рекорд тепла, установленный в 1909 году, тогда в столице было плюс 27,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что сентябрьская температура, действительно, экстремально теплая, но до рекорда она не дойдет.

«Думаю, что на рекорд не пойдем. Я посмотрел климатические данные за 12 дней сентября — мы превышаем норму на пять с лишним градусов — это очень значительная величина. И мы уверенно движемся к тому, чтобы этот сентябрь стал самым теплым сентябрем с момента начала метеорологических наблюдений — это не только 21, но и весь 20 век», — сказал синоптик.



Он добавил, что такая аномально теплая погода связана с глобальным изменением климата, что является неоспоримым фактом.

«За этот летний сезон средняя температура оказалась выше 20 градусов, это пятый случай за эти 24 года 21 века, а в 20 веке такое было только дважды. Это явно свидетельствует о том, что температура на планете и в средней полосе растет и растет. Весь холод наша атмосфера отдала Западной Европе», — объяснил эксперт.

По его прогнозам, после ближайших выходных температура снизится до 22-24 градусов, однако осадков так и не будет.

«Переход к осенней погоде по осадкам будет скорее всего в последнюю неделю сентября, начиная с 23 числа», — заключил Шувалов.

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Детям-сиротам из Наро-Фоминска вручили сертификаты на покупку жилья
13 сентября 2024, 14:57

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Сертификаты на приобретение жилья вручили трём детям-сиротам в Наро-Фоминском округе, документы ребята получили из рук первого заместителя Наро-Фоминского городского прокурора Московской области Григория Кучерова и замглавы Наро-Фоминского округа Михаила Янковского, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Приобрести жильё с помощью сертификатов смогут первокурсница Павлово-Посадского техникума Ольга Слободенюк, второкурсник Можайского техникума Данила Розенко и третьекурсник колледжа имени маршала В.И. Чуйкова Максим Цуканов», — отметил глава округа Роман Шамнэ.
Он поздравил ребят и напомнил, что сертификаты вручаются в рамках реализации программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

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#наро-фоминск
#дети-сироты
#сертификат
#жильё
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Вагнеровцы провели «воспитательную беседу» с осквернителями могилы Пригожина
Вагнеровцы избили осквернивших могилу Пригожина вандалов
13 сентября 2024, 14:47

Фото: iStock/globalmoments

Двое подозреваемых в осквернении могилы главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина извинились на камеру. Соответствующие кадры распространились по сети.
На видео представлены два мужчины. У первого льётся кровь из носа и рта. Он в слезах извиняется за то, что поддался на провокацию со стороны Украины. А второй сидит на земле, тоже весь в крови, но не плачет, а трясётся от испуга.

Уточняется, что мужчины действовали по указаниям со стороны Украины. Вандалов выследили сторонники Пригожина, которые провели с ними «воспитательную беседу».

Напомним, что в июле неизвестные облили краской памятник на могиле погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина. Помимо этого вандалы вставили ему в руку фаллоимитатор.

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#вандализм
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Расписание электричек МЦД-3 и Казанского направления изменится 14-15 сентября
13 сентября 2024, 14:44

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Казанском направлении, изменится 14-15 сентября из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Расписание изменится в связи с капитальным ремонтом пути на участке от станции Перово до Казанского вокзала и из-за реконструкции станции МЦД-3 Рижская. Во время работ будет увеличен интервал между поездами, у некоторых электричек изменится пункт отправления и прибытия, набор остановок на маршруте, а некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

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#мцд-3
#казанское направление
#цппк
#минтранс мо
#электрички
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Эксперт объяснил, зачем собакам нужна трюковая дрессировка
Кинолог Голубев: трюковая дрессировка развивает собаку интеллектуально
13 сентября 2024, 14:32

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Каждый владелец собаки, вероятно, хоть раз замечал, как питомцы могут демонстрировать «зайку», складывать лапы перед мордой в «стеснительной позе» или передвигаться на задних лапах. Все эти навыки можно освоить через трюковую дрессировку.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что такое трюковая дрессировка и зачем она нужна собаке.

По его словам, трюковая дрессировка нравится практически каждому питомцу, она всегда очень увлекательна.

«Обучение в этом случае не связано с повседневным комфортном и решением поведенческих проблем, здесь речь больше про удовольствие и радость. Выученные команды питомец выполняет без ассоциаций с жесткой дисциплиной. Во время совместной работы с собакой укрепляется связь, улучшаются взаимоотношения. Собака получает положительные эмоции от хозяина и развивается при этом физически и умственно», – рассказал он добавив, что выучив пару трюков, вам всегда будет чем удивить своих знакомых или родных.

Что такое трюковая дрессировка

По его словам, трюковая дрессировка является частью мотивационной бесконфликтной дрессировки. В этом случае обучение не связано с исправлением нежелательного поведения или освоением базовых команд. Здесь акцент делается не на строгой дисциплине, а на удовольствии и игре.

В процессе этой дрессировки вы разучиваете с питомцем разные интересные трюки, например, учите собаку ходить на задних лапах, считать, показывать «зайку», стесняться, двигаться по определенной траектории, добавил Голубев.

Фото: iStock/Wavetop

Он отметил, что важно не путать эту дрессировку с воспитанием. Президент Российской кинологической федерации пояснил, что существуют собаки, которые не умеют жить по правилам и не знают команд, чтобы обезопасить себя.

Однако, по его словам, они отлично умеют показывать, как танцевать или ходить на задних лапах. Трюковая дрессировка нужна не всем собакам, но быть воспитанным и социализированным должен каждый домашний пес.

Зачем собаке показывать трюки

По мнению эксперта, трюковую дрессировку нужно попробовать, если вам нужен питомец не только для прогулок и отдыха на диване, но и для активного общения и совместного обучения. Это позволит вам научить своего любимца многим интересным вещам.

Фото: iStock/Irina Orlova

Однако он поделился, что начинать такую дрессировку можно только после того, как питомец освоил необходимую базу.

Собака должна знать свою кличку, главные запрещающие команды, носить намордник, спокойно ходить на поводке, останавливаться и подходить по команде. Помимо этого, питомец должен знать правила проживания в доме, а также адекватно взаимодействовать с другими животными и людьми.

Трюковая дрессировка хороша тем, что питомец и хозяин в этот момент находятся в постоянном контакте, что способствует укреплению их взаимоотношений. Помимо этого, самое лучшее время для питомца, проведенное с хозяином, рассказал он.

«Также трюковая дрессировка позволяет развивать собаку физически и интеллектуально. На здоровье любимца влияет множество факторов, один из которых ¾ это активный образ жизни и постоянное обучение новым навыкам. Любому питомцу не помешает лишняя активность с хозяином и умственная работа в процессе обучения командам», — заключил Голубев.

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#собаки
#кинологи
#обучение
#эмоции
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На главную площадку акции «День в лесу» в Балашихе пришли более 2 тыс. человек
13 сентября 2024, 14:09

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более 2 тыс. человек приняли участие в акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» на центральной площадке Подмосковья в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.

Ежегодная осенняя акция стартовала на 20 лесных участках как часть федеральной акции «Сохраним лес». Участники высадили на двух площадках сеянцы сосны и ели. На пяти площадках провели дополнение лесных культур, а на 13 жители области вместе с лесничими убрали более 200 кубометров мусора и неликвидной древесины.

Почётным гостем центральной площадки акции в Балашихе стала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она сажала будущий лес вместе с председателем Комитета лесного хозяйства Московской области Евгением Агуловым.
«Это одна из крупнейших в нашей стране экологических акций, прекрасный вклад в сохранение природы. Проблема экологии сейчас выходит на первое место. Можно по-разному об этом говорить – использовать статистику, жаловаться на жизнь и судьбу. А можно взять в руки лопату, саженцы и прийти высаживать деревья», – отметила дипломат.
«На центральной площадке в Кучинском участковом лесничестве Ногинского филиала Мособллеса на площади 3.5 га сегодня высадили более 14 тыс сеянцев сосны. Через несколько лет они станут новым подмосковным лесом. Всего же в этом прекрасном уголке Балашихи собрались более 2 тыс. человек, чтобы сделать вклад в экологическое будущее Подмосковья», – рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Агулов.
Федеральная акция «Сохраним лес» стартовала в России в шестой раз. Она считается самым масштабным лесовосстановительным проектом и входит в топ-3 узнаваемых экологических инициатив страны. Во всех регионах этой осенью высадят 70 млн молодых деревьев. Таков ответ на природные лесные пожары и вклад в сохранение углеродного баланса страны.


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#подмосковье
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В Раменском провели медиа-забег, посвящённый Году семьи
13 сентября 2024, 13:43

Фото: пресс-служба администрации

Медиа-забег «Единые духом», посвящённый Году семьи, состоялся в Раменском округе, в необычном спортивном мероприятии приняли участие люди разных возрастов и физических возможностей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Забег протяжённостью в три с половиной километра начался от мемориальной доски, посвящённой журналистам, принимавшим участия в боях во время Великой Отечественной войны. Участники забега посетили также выставку военной техники и посмотрели на скульптурные композиции мультяшного Раменья и патриотические граффити», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе забега участники мероприятия почтили память жителей Раменского, чей трудовой путь отмечен мемориальными досками на домах. А финальной точкой забега стала Раменская средняя школа № 4, которая является самой старой в округе.

Отмечается, что маршрут медиа-забега был сформирован на основе материалов, освещающих ту или иную локацию Раменского округа в местных СМИ.

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В России ожидается резкий рост цен на подержанные автомобили
«Известия»: стоимость подержанных авто осенью вырастет на 15-30%
13 сентября 2024, 13:37

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

Осенью резко подорожают подержанные автомобили, сообщили эксперты из «Дром.ру», Likvi и «Авто.ру Бизнес».
Ожидается, что в среднем стоимость вырастет на 15-30%. Это связано с повышением цен на новые иностранные автомобили, а значит и последующим ростом спроса на вторичном рынке.

«Известия» пишут, что расчёты исходят из ожидаемого с 1 октября резкого увеличения утилизационного сбора. В последние годы его размер составлял 15-20%, однако правительство собирается довести показатель до 70-85%. Проект соответствующего постановления разработан Минпромторгом, однако пока не рассмотрен кабмином.

Эксперты утверждают, что после подъёма размера сбора цена на новый автомобиль вырастет на 10-30%. Вслед за этим, как показывает практика, подорожают машины и на вторичном рынке.

А само решение о поднятии утильсбора вызвано снижением конкурентоспособности российских производителей, которые значительно проигрывают борьбу за покупателя. Больше всего на это жалуется «АвтоВАЗ».

Также таким решением российские власти собираются побудить иностранных производителей, а в настоящее время речь идёт исключительно о китайских компаниях, активнее вкладывать средства в локализацию производства и инвестировать в предприятия внутри страны.

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#предприятия
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Военкор Поддубный нуждается в перевязках даже после выписки из больницы
Директор НИИ Склифосовского Петриков: Поддубному необходимы перевязки
13 сентября 2024, 13:06

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший при атаке беспилотника ВСУ в Курской области, будет ходить на перевязки в НИИ имени Склифосовского откуда его выписали 13 сентября. Об этом рассказал директор медучреждения Сергей Петриков генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, который приехал на выписку военкора.
«Было над чем работать. Это ожоги в основном, и основное в ожогах — это глубокие ожоги, поэтому они всегда внушают определенное опасение. И мы, конечно, сейчас выписываем. Но он все равно будет к нам возвращаться на перевязки. Слава богу, что все так хорошо пошло», — рассказал Петриков.

7 августа в автомобиль Поддубного влетел украинских дрон во время его поездки в Курскую область. Сначала сообщалось, что военкор погиб, однако позже стало известно, что он серьезно ранен, но жив. Первую медицинскую помощь он получил в Курской больнице, позже его перевези в стабильно тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского в Москве.

13 сентября военкора выписали из больницы.

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В Павловском Посаде начались плановые отключения электричества
13 сентября 2024, 13:06

Фото: iStock/Aryut

Плановые отключения электричества для проведения технических работ проводятся по ряду адресов в Павлово-Посадском городском округе в пятницу, 13 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«С 9:00 до 17:00 отключения проводятся в Павловском Посаде домах №№1-14А и 13-48 по Совхозной улице, в домах №№1-40 по улице Автомобилистов, домах №№1-14А по улице Фурманова и домах №№1-28/1 по улице Гоголя, а также в домах №№1-71 в СНТ «Керамист», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 10 утра до 16:00 электричество отключают в Электрогорске: в домах №№1-23 по улице Островского, домах №№25-30а по улице Пушкина, домах №№1-27 по улице Невского, в доме №9 на Советской улице, в домах №№1-29в в переулке Невского и в доме №8 по 2-й улице Невского.

По вопросам отключений электричества и качества электроснабжения пользователи могут обращаться по телефону горячей линии Мособлэнерго: 7-495-99-500-99.

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#мособлэнерго
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