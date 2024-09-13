«Холод отдали Западной Европе»: Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся осенние дожди

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Москва может повторить или побить рекорд тепла, установленный в 1909 году, тогда в столице было плюс 27,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что сентябрьская температура, действительно, экстремально теплая, но до рекорда она не дойдет.
Он добавил, что такая аномально теплая погода связана с глобальным изменением климата, что является неоспоримым фактом.
По его прогнозам, после ближайших выходных температура снизится до 22-24 градусов, однако осадков так и не будет.
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«Думаю, что на рекорд не пойдем. Я посмотрел климатические данные за 12 дней сентября — мы превышаем норму на пять с лишним градусов — это очень значительная величина. И мы уверенно движемся к тому, чтобы этот сентябрь стал самым теплым сентябрем с момента начала метеорологических наблюдений — это не только 21, но и весь 20 век», — сказал синоптик.
Он добавил, что такая аномально теплая погода связана с глобальным изменением климата, что является неоспоримым фактом.
«За этот летний сезон средняя температура оказалась выше 20 градусов, это пятый случай за эти 24 года 21 века, а в 20 веке такое было только дважды. Это явно свидетельствует о том, что температура на планете и в средней полосе растет и растет. Весь холод наша атмосфера отдала Западной Европе», — объяснил эксперт.
По его прогнозам, после ближайших выходных температура снизится до 22-24 градусов, однако осадков так и не будет.
«Переход к осенней погоде по осадкам будет скорее всего в последнюю неделю сентября, начиная с 23 числа», — заключил Шувалов.
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Анастасия Бондарева