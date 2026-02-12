В Кузбассе закрыли горнолыжный комплекс «Югус» из-за обледенения трасс

12 февраля 2026, 10:44

Фото: iStock/GKV

В Междуреченске Кемеровской области закрыли горнолыжный комплекс «Югус» из-за обледенения трасс. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.





Там предупредили, что посещение горы временно приостановлено в связи с погодными условиями, пишет VSE42.RU.





«Катание опасно из-за обледенения трасс. Специалисты занимаются устранением льда», — рассказали в администрации города.