В Кузбассе закрыли горнолыжный комплекс «Югус» из-за обледенения трасс
В Междуреченске Кемеровской области закрыли горнолыжный комплекс «Югус» из-за обледенения трасс. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Там предупредили, что посещение горы временно приостановлено в связи с погодными условиями, пишет VSE42.RU.
«Катание опасно из-за обледенения трасс. Специалисты занимаются устранением льда», — рассказали в администрации города.
При этом в Шерегеше ограничений на катание нет. Однако там остановили часть подъемников из-за погодных условий или по техническим причинам.
Сильный гололёд наблюдается и в Кемерове из-за резкого перепада температуры. По данным «Сiбдепо», 11 февраля в городе было +5 °С, а 12 февраля температура опустилась до -10 °С.
В Кузбасском центре медицины катастроф рассказали, что за среду в Кемерове из-за гололёда пострадали 37 человек. Синоптики прогнозируют, что в ночь на пятницу столбики термометров покажут до -20 °С. До конца недели ожидаются снег и вьюга.