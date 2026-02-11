Россиянам объяснили, как аномальные снегопады в стране повлияют на урожай
Обильные снегопады в России повышают урожайный потенциал озимых культур, но в то же время создают точечные риски. Такой информацией поделился с агентством «Прайм» президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.
По словам эксперта, высокий снежный покров страхует почву от засухи, обеспечивая её дополнительной влагой. Текущий потенциал урожая уже превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Однако в ряде регионов существует угроза выпревания посевов. Это может произойти из-за образования ледяной корки во время «температурных качелей», когда оттепели сменяются морозами и наоборот.
Таким образом, теперь главным фактором для реализации урожайного потенциала станет то, с какой скоростью будет таять снег, и какая погода установится весной.
Ранее россиянам напомнили о штрафах и аресте за сжигание чучела на Масленицу. Чаще всего проблема заключается в том, что люди нарушают правила пожарной безопасности во время праздников.
Читайте также: