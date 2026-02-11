Россиянам объяснили, как аномальные снегопады в стране повлияют на урожай

11 февраля 2026, 04:00

Страховщик Биждов: Обильные снегопады в РФ улучшают шанс на высокий урожай озимых

Фото: iStock/TT

Обильные снегопады в России повышают урожайный потенциал озимых культур, но в то же время создают точечные риски. Такой информацией поделился с агентством «Прайм» президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.