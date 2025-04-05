«Холодная неделя»: москвичей ждут ночные заморозки

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «Ленте.ру», что в условиях изменяющегося климата невозможно точно определить, когда в Москве прекратятся весенние заморозки.
«В умеренных широтах нет четкой границы, после которой холода не вернутся», — пояснил он, напомнив о снегопадах в мае 2024 года.
С 5 апреля в регион поступят арктические воздушные массы, что приведет к ночным температурам ниже нуля и дневным показателям около +5°C. Вильфанд также отметил парадокс глобального потепления: наблюдается как учащение аномально высоких температур, так и резкие похолодания.
«Климат стал похож на качели: экстремальные явления становятся все более выраженными», — добавил метеоролог.
Синоптики рекомендуют не спешить убирать зимнюю одежду, так как даже после кратковременного потепления возможны новые холодные волны.
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