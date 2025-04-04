Никонов день 5 апреля: почему нельзя показывать деньги и менять прическу, народные приметы

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5 апреля в народном календаре отмечается Никонов день, который получил свое название в честь преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерского монастыря и ученого-летописца XI века. Этот день символизирует начало весенних забот и подготовки дома и сада к новому сезону. О том, что можно и нельзя делать, расскажет «Радио 1».
Святой Никон Сицилийский: воин, ставший монахом
Преподобный Никон Сицилийский родился в III веке в Неаполе в семье, где отец был знатным язычником, а мать — тайной христианкой. Сам Никон с детства поклонялся языческим богам, но наставления матери оставили след в его душе. Повзрослев, он пошёл на военную службу и дослужился до командира отряда. Его уважали за силу, отвагу и справедливость.
Во время одного из боёв Никон и его солдаты попали в окружение. Когда смерть казалась неминуемой, он вспомнил слова матери, перекрестился и пообещал Богу креститься, если выживет. Произошло чудо — он остался жив. Вернувшись, он начал искать священника, чтобы принять крещение, но времена были трудные — христиан преследовали.
Никон отправился на остров Хиос, где молился восемь дней. Во сне ему явился ангел и указал путь к инокам, скрывавшимся под предводительством епископа Феодосия. Там он был крещён, пострижен в монахи и остался жить среди братии. После смерти наставника он принял епископский сан и переселился с 190 монахами на Сицилию.
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По пути он заехал в родной город, чтобы проститься с матерью, и к братии присоединились девять бывших сослуживцев, уверовавших во Христа. Но гонения на христиан усилились. Правитель Квинтиан приказал убить монахов, а Никона подверг жестоким пыткам и казнил. Его тело бросили зверям, но те не тронули его. Позже епископ Мессины похоронил мученика с честью.
Никонов день: традиции и обычаи
На Руси Никонов день считался днём чистоты, обновления и защиты от болезней. Говорили: «Дом не велик, а присесть не велит», подчеркивая, что дел по хозяйству в этот день было невпроворот.
Люди старались вычистить дом до блеска, веря, что чистота отгоняет болезни и привлекает благополучие. Печи белили, матрасы перетряхивали, меняли солому, вытаскивали мусор и натирали полы мятой. Её аромат не только освежал воздух, но и считался целебным.
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После уборки шли в баню — очищать тело и душу, а затем принимались за сад: сажали яблони, рябину, смородину, зазывали птиц — защитников урожая — крошками и семенами. Также обходили родники и колодцы, читая над ними обережные слова.
Что можно делать 5 апреля
- Наводить порядок в доме — убирали всё лишнее, чтобы привлечь здоровье и достаток;
- чистить источники воды — родники и колодцы очищали от мусора, «открывая путь весне»;
- заниматься посадками — работы в саду обещали щедрый урожай;
- мыться в бане — очищение тела и духа шло рука об руку;
- зазывать птиц в сад — к защите от вредителей.
Что нельзя делать 5 апреля
В этот день не стоило держать деньги на виду, так как считалось, что это к потерям и убыткам. Также нельзя спать на чужой подушке, так как можно подхватить чужие беды и тревоги.
Кроме того, 5 апреля запрещено оставлять беспорядок — грязный дом, а значит будет мало денег. Ещё в этот день не рекомендуется перебирать крупы и бобы — это может привести к денежным утратам.
Женщинам нельзя менять причёску или красить волосы женщинам, иначе будут проблемы в личной жизни.
Народные приметы на Никонов день
- Первый весенний гром — к холодному и дождливому лету;
- ясное звёздное небо ночью — к морозу наутро;
- птицы рвут перья у окон — к несчастью в доме;
- кошка чихает и кашляет — к затяжным дождям;
- солнце в полдень яркое — к жаркому лету;
- облачность — к дождливому сезону.
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Дайана Хусинова