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Никонов день 5 апреля: почему нельзя показывать деньги и менять прическу, народные приметы

Фото: istockphoto / Alexlukin

Фото: istockphoto / Alexlukin

5 апреля в народном календаре отмечается Никонов день, который получил свое название в честь преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерского монастыря и ученого-летописца XI века. Этот день символизирует начало весенних забот и подготовки дома и сада к новому сезону. О том, что можно и нельзя ​делать, расскажет «Радио 1».

Святой Никон Сицилийский: воин, ставший монахом


Преподобный Никон Сицилийский родился в III веке в Неаполе в семье, где отец был знатным язычником, а мать — тайной христианкой. Сам Никон с детства поклонялся языческим богам, но наставления матери оставили след в его душе. Повзрослев, он пошёл на военную службу и дослужился до командира отряда. Его уважали за силу, отвагу и справедливость.

Во время одного из боёв Никон и его солдаты попали в окружение. Когда смерть казалась неминуемой, он вспомнил слова матери, перекрестился и пообещал Богу креститься, если выживет. Произошло чудо — он остался жив. Вернувшись, он начал искать священника, чтобы принять крещение, но времена были трудные — христиан преследовали.

Никон отправился на остров Хиос, где молился восемь дней. Во сне ему явился ангел и указал путь к инокам, скрывавшимся под предводительством епископа Феодосия. Там он был крещён, пострижен в монахи и остался жить среди братии. После смерти наставника он принял епископский сан и переселился с 190 монахами на Сицилию.

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По пути он заехал в родной город, чтобы проститься с матерью, и к братии присоединились девять бывших сослуживцев, уверовавших во Христа. Но гонения на христиан усилились. Правитель Квинтиан приказал убить монахов, а Никона подверг жестоким пыткам и казнил. Его тело бросили зверям, но те не тронули его. Позже епископ Мессины похоронил мученика с честью.

Никонов день: традиции и обычаи


На Руси Никонов день считался днём чистоты, обновления и защиты от болезней. Говорили: «Дом не велик, а присесть не велит», подчеркивая, что дел по хозяйству в этот день было невпроворот.

Люди старались вычистить дом до блеска, веря, что чистота отгоняет болезни и привлекает благополучие. Печи белили, матрасы перетряхивали, меняли солому, вытаскивали мусор и натирали полы мятой. Её аромат не только освежал воздух, но и считался целебным.

Фото: istockphoto / Евгений Харитонов

После уборки шли в баню — очищать тело и душу, а затем принимались за сад: сажали яблони, рябину, смородину, зазывали птиц — защитников урожая — крошками и семенами. Также обходили родники и колодцы, читая над ними обережные слова.

Что можно делать 5 апреля


  • Наводить порядок в доме — убирали всё лишнее, чтобы привлечь здоровье и достаток;
  • чистить источники воды — родники и колодцы очищали от мусора, «открывая путь весне»;
  • заниматься посадками — работы в саду обещали щедрый урожай;
  • мыться в бане — очищение тела и духа шло рука об руку;
  • зазывать птиц в сад — к защите от вредителей.

Что нельзя делать 5 апреля


В этот день не стоило держать деньги на виду, так как считалось, что это к потерям и убыткам. Также нельзя спать на чужой подушке, так как можно подхватить чужие беды и тревоги.

Кроме того, 5 апреля запрещено оставлять беспорядок — грязный дом, а значит будет мало денег. Ещё в этот день не рекомендуется перебирать крупы и бобы — это может привести к денежным утратам.

Женщинам нельзя менять причёску или красить волосы женщинам, иначе будут проблемы в личной жизни.

Народные приметы на Никонов день


  • Первый весенний гром — к холодному и дождливому лету;
  • ясное звёздное небо ночью — к морозу наутро;
  • птицы рвут перья у окон — к несчастью в доме;
  • кошка чихает и кашляет — к затяжным дождям;
  • солнце в полдень яркое — к жаркому лету;
  • облачность — к дождливому сезону.

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#традиции
#праздники
#история
#память
Адвокат Ефремова раскрыл реальный диагноз актера
Адвокат Падалко: у Ефремова диагностирована ХОБЛ
04 апреля 2025, 15:59

Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

У актера Михаила Ефремова диагностирована только хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), другие заявления не соответствуют действительности. Об этом заявил адвокат артиста Юрий Падалко в беседе с NEWS.ru.
«Я говорил только о том, что у него ХОБЛ, проблемы с легкими. То, что я говорил после заседания, соответствует действительности. Кто дальше диагнозы придумывает, я не знаю», — подчеркнул юрист.
Ранее телеграм-канал Mash писал, что сразу после освобождения Ефремова увезут в Москву на обследование, так как у него якобы обнаружены проблемы с легкими, сердцем, позвоночником и желудком.

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#болезнь
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Кинологи рассказали, как выстроить идеальные отношения с собакой
Кинолог Голубев: чтобы собака вас слушала, нужно быть предсказуемым
04 апреля 2025, 15:05

Фото: iStock/Irina Zharkova

Всем собаководам хочется иметь рядом послушную и счастливую собаку. Для этого очень важно наладить с ней контакт, вкладываться в ее воспитание, выделять время на полноценные прогулки и совместные игры.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что налаживание связи между хозяином и собакой — это важный процесс, которому необходимо уделять особое внимание, ведь от него зависит насколько комфортно вам будет жить с питомцем

«Первое, что необходимо сделать, чтобы выстроить идеальные отношения с собакой — это установить правила в доме, по которым вы будете жить. Без них сложно организовать комфортную жизнь с любимцем. Это относится как к порядку в доме, так и к взаимоотношениям с собакой. Дело в том, что правила обозначают для питомца границы дозволенного — он точно знает, что делать можно, а за что его могут поругать. Таким образом любимец понимает, что от него ждет хозяин. Если владелец всегда следует своим правилам, то собака начинает ему доверять», — добавил он.


Будьте предсказуемым


Ваше поведение должно быть предсказуемым для собаки, так она будет чувствовать себя спокойно рядом с вами. Отношение к тому или иному поступку должно быть неизменно: например, если вы решили, что попрошайничать плохо и запрещено в вашем доме, то не нужно в один день поощрять угощением со стола, а в другой ругать и отправлять питомца на свое место, если он пытается выпросить что-то вкусное. Хозяин должен быть для собаки предсказуемым лидером, вести себя уверено, не проявляя немотивированной агрессии, поддерживая позитивный эмоциональный контакт.

Гуляйте


Гуляйте для собаки, а не просто для того, чтобы животное справило нужду. Это значит, что во время прогулки вам необходимо позволять питомцу изучать окружающий мир, общаться с сородичами, проводить время активно совместно с хозяином. Во время полноценной прогулки вы взаимодействуете с собакой: играете, учите команды, общаетесь. Это сближает хозяина и питомца, налаживая между ними крепкую связь.

Хвалите


Ваша похвала — ориентир для собаки. Благодаря ей она понимает, что все делает правильно. Похвала создает предсказуемость для питомца, а значит он спокоен и с большим удовольствием повторит поведение, за которое его поощрили. Когда собаку хвалят, она понимает, что такое хорошо, а что – плохо. Похвала предает уверенности питомцу, он становится более инициативным и жизнерадостным. Кроме того, она создает доверие и налаживает контакт между владельцем и питомцем, что позволяет им жить бесконфликтно и счастливо.

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Легенда футбола бразилец Кафу пожелал удачи участникам Школьной лиги Подмосковья
04 апреля 2025, 14:18

Фото: istockphoto/matimix

Легендарный бразильский футболист, двукратный чемпион мира, капитан сборной Маркус Эванжелиста ди Мораес, более известный как Кафу, обратился к участникам регионального финала Школьной лиги Московской области. Он пожелал всем юным спортсменам удачи.
Соревнования футболистов стартуют уже в этот понедельник, 7 апреля, указано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковье.

Свои напутственные слова бывший правый защитник «Сан-Паулу, итальянского «Милана и национальной команды Бразилии записал в видеообращении, которое переслал из Казахстана. Там сейчас проходит представительный международный спортивный форум.

«Желаю удачи всем командам Школьной лиги Московской области на региональных соревнованиях», — сказал Кафу.

Напомним, знаменитый бразилец является единственным в мире футболистом, игравший в трёх финалах чемпионатов мира подряд (1994, 1998 и 2002 годы). Да, великий Пеле является трёхкратным чемпионом мира, но он выиграл свои титулы в 1958, 1962 и 1970 годах, а в 1966 году Бразилия не сумела выйти из группы.

Матчи регионального этапа Школьной лиги пройдут в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3х3 и шахматы. Команды разделены на две конференции — западную и восточную. Победители и серебряные призёры выйдут в «Финалы четырех», в котором определятся абсолютные чемпионы Школьной лиги Московской области. Подробнее ознакомиться с расписанием игр можно в официальных аккаунтах Школьной лиги в ВК и телеграм.

Амбассадорами Школьной лиги Подмосковья стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Знаменитые спортсмены проводят мастер-классы, анализируют игры команд, обсуждают недочёты, дают рекомендации по улучшению результатов и делятся своим богатым опытом и знаниями с участниками.

Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся региона к регулярным занятиям спортом.

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Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик Шувалов: в Москве на выходных выпадет снег в 10-15 сантиметров
04 апреля 2025, 13:18

Фото: iStock/Andrey Rykov

Приближаются первые апрельские выходные. Какими они будут?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что температура в Москве и области пойдет на спад.

«В Коломне, Кашире, Серпухове может выпасть до 10−15 сантиметров снега. В Москве до 2−5 сантиметров. Температура пойдёт на спад: в субботу за окном ожидается 5, 7, в воскресенье — около нуля. В понедельник — снег. Во вторник, среду, четверг ночью до -6, -8 градусов по области, а дневная температура слабо положительная. То есть мы вернемся в середину марта», — поделился синоптик.

По его словам, после холодной недели, температура снова вернется к 10, 15 градусам.

Раннее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Сибири и на Урале, отметив, что в регионе ожидается аномальное потепление.

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Артемий Лебедев назвал дизайн российского паспорта «большим куском позора»
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн российских банкнот и документов
04 апреля 2025, 13:04

Артемий Лебедев (Фото: Телеграм, @temalebedev)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал оформление российских купюр и документов. Он поделился своим мнением в выпуске обзора новостей, который доступен в соцсети «ВКонтакте».
«Все отечественные документы не просто плохо выглядят — они выглядят унизительно. Что свидетельство о рождении, что паспорт, что деньги наши — один большой кусок позора», — сказал Лебедев, а после уточнил, что считает неудачным этот дизайн, появившийся в 90-е годы.
Образцовыми Лебедев назвал банкноты, которые выпускались в России в XIX веке или в советское время при Иосифе Сталине.
«Вот это настоящий образец для подражания и наслаждение для глаз», — заявил он.
Ранее Артемий Лебедев призвал присвоить звание народной артистки России певице Татьяне Куртуковой, которая исполнила популярную песню «Матушка Земля».

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