«Холодная яма»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

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Вторая неделя апреля подходит к концу, однако погода до сих пор не балует москвичей и жителей области.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что москвичи и жители области постепенно «выкарабкиваются из этой холодной ямы».
По его словам, погода быстрым темпом движется к теплу следующей недели.
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«В выходные есть вероятность небольших осадков в виде мокрого снега. Скорее всего, они пройдут в ночь с субботы на воскресенье, и температура будет около нуля и слабо отрицательная. А днем в субботу около +3, +4 градусов, в воскресенье +7, +9 градусов», — сказал синоптик.
По его словам, погода быстрым темпом движется к теплу следующей недели.
«В понедельник +10, +12 градусов, во вторник около +15, а в среду уже +16, +18 градусов. Так что, к среде и снег сойдет. Дефицит осадков сократился очень прилично — этот период стал хорошей довеской к той сухой малоснежной зиме, которую мы прошли», — заключил Шувалов.
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Анастасия Панченко