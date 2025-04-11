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«Холодная яма»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Синоптик Шувалов: на выходных в Москве начнет теплеть
Фото: iStock/Pavel Byrkin

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Вторая неделя апреля подходит к концу, однако погода до сих пор не балует москвичей и жителей области.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что москвичи и жители области постепенно «выкарабкиваются из этой холодной ямы».

«В выходные есть вероятность небольших осадков в виде мокрого снега. Скорее всего, они пройдут в ночь с субботы на воскресенье, и температура будет около нуля и слабо отрицательная. А днем в субботу около +3, +4 градусов, в воскресенье +7, +9 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, погода быстрым темпом движется к теплу следующей недели.

«В понедельник +10, +12 градусов, во вторник около +15, а в среду уже +16, +18 градусов. Так что, к среде и снег сойдет. Дефицит осадков сократился очень прилично — этот период стал хорошей довеской к той сухой малоснежной зиме, которую мы прошли», — заключил Шувалов.

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Астролог рассказала о том, мужчины каких знаков легко смогут поладить с тёщей
11 апреля 2025, 15:01

Фото: istockphoto/Perseomed

Самыми лучшими, покладистыми и приветливыми зятьями чаще всего становятся мужчины, рождённые под знаками Девы, Козерога, Тельца, Рака и Скорпиона. Об этом рассказала астролог Ольга Сохолтуева.
В разговоре с изданием «Москва24» она отметила, что мужья, рождённые под знаками Земли (это Дева, Козерог и Телец), обычно бывают практичными и работящими. Такие качества в зяте не могут не понравится тестю и тёще.

«Это значит, что их дочь будет хорошо обеспечена, ведь такие мужья всегда приносят деньги в дом и заботятся о своей семье», — пояснила астролог.

Представители знаков Воды тоже часто становятся прекрасными семьянинами, продолжила она. Такие мужчины живут по принципу «всё в дом». Такой зять и с детьми сам погуляет, и работы по дому не чурается, и дачный участок может обустроить, пояснила Сохолтуева. К водным знакам относятся Рак и Скорпион.

Исключением в этом ряду являются только Рыбы, подчеркнула астролог. На них нельзя полагаться в такой же мере, как на Рака и Скорпиона.

«Они, конечно, тоже домашние, но, как правило, непрактичные. К тому же Рыбы часто "уплывают" в какие-то свои увлечения, например, компьютерные игры. А это вряд ли понравится тестю и тёще», — заключила Ольга Солохтуева.

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«Отметка в паспорте»: В России могут ввести замену статусу иноагента
11 апреля 2025, 14:12

Фото: istockphoto/gregory_lee

В России иностранных агентов следует переименовать в предателей, каковыми они по сути и являются. С таким предложением выступил Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
В разговоре с изданием NEWS.ru он также высказал мнение, что таким людям нужно проставлять в паспорте соответствующую отметку. По словам общественника, уже готовится инициатива для представления председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину.

Это предатели России, в этом ФПБК поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. Наша инициатива содержит предложение говорить не «иноагент», а «предатель». Надо в паспорте ставить штамп «предатель России». В российский паспорт, в загранпаспорт и вносить в базу. Когда будет такой штамп в паспорте, их в других странах будут брать на контроль», — сказал Бородин.

Он напомнил, что после начала спецоперации многие российские певцы, артисты, политические и общественные деятели покинули страну и из-за рубежа принялись поливать её и её народ грязью. По словам главы ФПБК, все они уехали для того, чтобы сотрудничать со странами НАТО, спецслужбами и различными сомнительными фондами, получая от них мзду. Поэтому они являются настоящими предателями, заключил Бородин.

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Кинологи рассказали, как игрушки влияют на развитие собаки
Кинолог Голубев: интеллектуальные игрушки займут собаку без участия хозяина
11 апреля 2025, 12:39

Фото: iStock/Photology1971

Только несчастливый пес живет без игр. Для собаки любого возраста игра является неотъемлемой частью жизни. Игрушки помогают питомцу сбросить накопившуюся энергию, занимают его, пока хозяина нет рядом, они развивают собаку умственно. Помимо непосредственной работы с питомцем, собаковод может подключать специальные развивающие игрушки, которые помогают закреплять или развивать необходимые навыки.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что интеллектуальные игрушки, способные занять собаку без участия хозяина.

«Они стимулируют умственную деятельность собаки и развивают её способности. Такие игры помогают формировать необходимые инстинкты, когда собака, например, ищет «добычу», — сказал он.

Нюхательный коврик


Нюхательный коврик — это отличная игра, которая позволит питомцу развивать свое обоняние. Во время игры собака включает в работу нос. Использование нюхательного коврика — это своего рода занятия ноузворком у вас дома. Игрушка представляет собой небольшой ковер с различными элементами: это могут быть завязанные в узел канатики, банты из футера и многое другое. В эти элементы хозяину необходимо спрятать корм, а затем предложить питомцу его найти. Для этого ему придется изучать каждую деталь на коврике и сообразить, как именно достать свое лакомство. Иногда достаточно просто порыться носом, а иногда нужно сделать какое-либо действие, например, нажать на кнопку лапой, чтобы добраться до корма. Эта игра позволяет собаке задействовать ум и развивать нюх. Такое развлечение отлично подойдет любому питомцу, вне зависимости от возраста и породы.

Конг


Наверняка, каждый собаковод хотя бы раз слышал о конге. Конг — это игрушка, которая сделана из эластичной резины, в центре нее есть сквозное отверстие, внутрь которого кладут любимое лакомство питомца. Эта игрушка отлично подходит для жевания, если в доме есть щенок или чрезмерно активная собака, конг станет незаменимым помощником. Помимо того, что эта игрушка поможет занять питомца, переключить внимание, развлечь, пока вас нет дома, конг может быть прекрасным анти-стрессом для любимца. Некоторые собаководы отмечают, что в стрессовых ситуациях собака может начать вылизывать руки хозяина или другие части тела. Этот процесс успокаивает животное, поэтому в стрессовой ситуации игра с конгом эффективно переключает любимца на процесс жевания и добывания лакомства.

Конг также используют для собак, у которых есть проблемы с ЖКТ из-за быстрого поглощения пищи. Любимец не может сразу съесть всю порцию, вложенную в конг, процесс кормления замедляется, что способствует улучшению пищеварения.

⁠Кормушка-головоломка


Как правило, такая кормушка состоит из пластиковых контейнеров разных форм и размеров. Из них собака должна добыть себе корм определенным образом: где-то необходимо нажать на кнопку, где-то передвинуть часть контейнера. Основная задача такой кормушки — это стимулирование чувств и инстинктов животного. Питомец в процессе кормления занимается поиском еды. Как и конг, такие головоломки могут помочь замедлить процесс поедания пищи, а также справиться с лишним весом у собаки.

Любая развивающая игра направлена на обучение и стимуляцию умственной деятельности и инстинктов животного. Эти игрушки помогают перенаправить накопившуюся энергию, справиться с одиночеством, стрессом или скорректировать нежелательное поведение собаки.

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#игры
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Диетолог назвала самый опасный соус к еде
Диетолог Черняева: кетчуп с майонезом — самая опасная смесь
11 апреля 2025, 12:06

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Майонез и кетчуп являются излюбленными добавками к пище у россиян. Однако специалисты утверждают, что польза их спорная, а влияние на фигуру — однозначно негативное.
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева в беседе с «Радио 1» заявила, что калорийность кетчупов и томатных соусов зависит от состава.

«Чем короче состав, тем углеводов меньше и калорийности тоже. До 4 грамм углеводов может быть в одной столовой ложке кетчупа из-за большого количества сахара», — сказала она.

По ее словам, здоровая альтернатива кетчупу — помидоры, приготовленные самостоятельно.

«Взять томаты, почистить их шкурку, перетереть, пожарить, добавить специи: прованские травы, базилик, чеснок — они всегда дадут вкус. Это самый бюджетный и здоровый вариант», — рассказала диетолог.

Мария Черняева предупредила, что кетчуп с майонезом — самая опасная смесь.
«В одном много сахара и соли, в другом — много калорий. Полезности в этом нет никакой», — завершила специалист.

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Диетолог предупредила, кому опасно употреблять томатный соус
Диетолог Черняева: томатный сосус нельзя употреблять людям с проблемами ЖКТ
11 апреля 2025, 11:19

Фото: iStock/AnnaPustynnikova

Томатный соус является одной из самых популярных приправ во всём мире. Его изготавливают из протёртых томатов, с добавлением соли, сахара, уксуса, различных специй, что, собственно, и придаёт узнаваемый вкус и аромат продукту.
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева в беседе с «Радио 1» заявила, что кетчуп полезен по содержанию ликопина, однако он содержится в томатах, а не в самом соусе.

«Ликопин — это то, что придаёт окраску овощам, и он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Но количество соли, сахара и всяких добавок перекрывает всю пользу. Для людей с гипертонией, с диабетом и лишним весом особенно рекомендовано ограничивать употребление таких соусов», — сказала она.

Диетолог добавила, что предпочтение лучше отдавать томатам: потертым, в собственном соку или же свежим.

«Людям с ЖКТ-проблемами тоже надо быть осторожными, потому что кислота, содержащаяся в томатах, может нанести вред. Всему есть свои показания и противопоказания. Всегда смотрим состав: должны быть томаты и специи. Возможно, будет соль, но точно без сахара», — добавила Черняева.

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