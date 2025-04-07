Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся снегопады

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Москву и область накрыло снегом. Жители перестали понимать, как одеваться, когда по календарю весна, а по факту — совершенно другое.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что ось снегопадов сместилась и прошла по Москве в чистом виде.
По его словам, Москву накрыл апрельский снег, накопленный за зиму, и это нельзя считать аномальным.
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«Нужно потерпеть неделю, снег начнет сходить только вначале будущей недели. Средняя суточная температура будет отрицательной вплоть до выходных. Снег еще добавится на 3−7 сантиметров, это будет в основном во вторник, в среду, может быть, в ночь на четверг, а после этого ожидается небольшая пауза в осадках», — сказал синоптик.
По его словам, Москву накрыл апрельский снег, накопленный за зиму, и это нельзя считать аномальным.
«Возвращаемся постепенно на место», — добавил Шувалов.
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Анастасия Панченко