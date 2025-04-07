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Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся снегопады

Синоптик Шувалов: снег в Москве пролежит всю неделю
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Москву и область накрыло снегом. Жители перестали понимать, как одеваться, когда по календарю весна, а по факту — совершенно другое.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что ось снегопадов сместилась и прошла по Москве в чистом виде.

«Нужно потерпеть неделю, снег начнет сходить только вначале будущей недели. Средняя суточная температура будет отрицательной вплоть до выходных. Снег еще добавится на 3−7 сантиметров, это будет в основном во вторник, в среду, может быть, в ночь на четверг, а после этого ожидается небольшая пауза в осадках», — сказал синоптик.

По его словам, Москву накрыл апрельский снег, накопленный за зиму, и это нельзя считать аномальным.

«Возвращаемся постепенно на место», — добавил Шувалов.

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«Разные приоритеты»: астролог раскрыла, кто из знаков зодиака часто ссорится между собой
07 апреля 2025, 14:34

Фото: iStock/ gorodenkoff

Знаки зодиака определенных стихий нередко с большим трудом находят общий язык. Такого мнения придерживается астролог Катерина Малеева.
Астролог подчеркнула, что знакам стихии Огонь — Овнам, Львам и Стрельцам — часто тяжело общаться с представителями стихии Вода, то есть Раками, Скорпионами и Рыбами.

«Огонь — о действиях, Вода — о чувствах. Огонь говорит правду в лоб и может «обжечь» своими словами, даже не заметив, а Вода обижается и может надолго запомнить все и замкнуться. Поэтому в их отношениях взаимные упреки и эмоциональные качели – это частый сценарий», — добавила она.

Помимо прочего, огненным знакам сложно бывает и с земными — Тельцами, Девами и Козерогами. Овны, Львы и Стрельцы считают их занудными.

«Земные знаки, в свою очередь, воспринимают огненных как безответственных и тяжело мирятся с их импульсивностью и склонностью рисковать. В целом у них разные приоритеты: огонь спонтанен и хочет действия, а земля требует стабильности и четкого плана», — уточнила Малеева в беседе с Москвой 24.

Астролог считает, что земным знакам непросто общаться с представителями стихии Воздух — Близнецами, Весами и Водолеями. Они видятся им несерьезными, поверхностными, а их легкость нервирует Тельцов, Дев и Козерогов. А вот воздушные знаки ощущают, что земные их ограничивают.

Общительным, креативным и непостоянным воздушным знакам также сложно бывает коммуницировать с представителями водной стихии (Раками, Скорпионами и Рыбами).

«Воздух рационален, Вода — глубоко эмоциональна. Воздушные знаки могут не понимать, зачем столько чувств, драмы и тонких намеков. А водные при этом чувствуют, что их не принимают, не слышат и игнорируют», — отметила астролог.

Водные знаки ожидают глубины в общении, эмоционального отклика, а представители стихии Воздух же в основном настроены на легкую коммуникацию. При этом эксперт полагает, что при желании с любым человеком можно построить хорошие отношения.

«Если понимать природу партнера, можно заранее предугадать, где будет триггер, и смягчить острые углы. Ведь в итоге сила не в схожести, а в уважении различий», — обратила внимание Малеева.

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#воздух
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#астролог
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Бизнес блогера Аяза Шабутдинова понёс колоссальные убытки после его ареста
SHOT: Бизнес арестованного блогера Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей
07 апреля 2025, 14:34

Фото: iStock/peshkov

Бизнес блогера Аяза Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей. После его ареста в ноябре 2023 года работа «Лайк центра» была парализована, и проект понес большие убытки. Такие данные приводит Shot.
По данным издания, компания Шабутдинова в период с 2020 по 2023 год приносила ему порядка 200 млн рублей ежегодно. При этом в 2022 году доходы блогера составили около 737 миллионов.

Но после его задержания «Лайк центр» начал терять прибыль, а к концу 2024 года потерпел убытки на более чем 39 млн рублей.

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года, тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Блогер с партнёрами от имени юридических лиц создавал у слушателей бизнес-курсов ложное впечатление о том, что благодаря его обучающим программам можно построить успешный бизнес.

Шабутдинова обвиняют в совершении 50 тяжких корыстных преступлений.

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Врач развеяла популярный миф о пользе моркови
Врач Лапа: морковь улучшает зрение частично
07 апреля 2025, 13:02

Фото: iStock/nata_vkusidey

Морковь считается полезным овощем, включающим в свой состав необходимые витамины и минералы. Про оранжевый продукт ходит множество мифов, один из них — улучшение зрения. Так ли это на самом деле?
Врач Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что мнение о влиянии моркови на зрение — иллюзия.

«Может, только за счет того, что улучшаем микроциркуляцию, кормим витаминами наши сосуды. А сосуды — это целая цепочка. Лучше всего морковь усваивается с жирами. То есть, если мы ее едим, то лучше всего со сметаной», — сказала эксперт.

Она добавила, что сырую морковь не рекомендуется употреблять ежедневно, потому что можно нарушить работу желудочно-кишечного тракта.

«Нужно, чтобы в питании продукты были разноплановые и в разном приготовлении: вареные, сырые, жареные», — добавила Лапа.

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#продукты
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В России запретили высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет
07 апреля 2025, 12:54

Фото: iStock/Oleksandra Kharkova

В России запретили высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, даже если они не подтвердили факт оплаты проезда. За нарушение закона предусмотрены штрафы как для водителей, так и для должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
«В соответствии с частью 22 статьи 20 ФЗ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» установлен запрет на высадку из транспорта детей младше шестнадцати лет, следующих без сопровождения совершеннолетнего лица и не оплативших проезд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры приняты на всех видах транспорта и маршрутах, в том числе в пригородном и междугородном сообщениях.

В случае принужденной высадки ребенка до 16 лет, который не подтвердил факт оплаты проезда, водителю будет выписан штраф в размере пяти тысяч рублей, а должностное лицо заплатит от 20 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, за применение насилия в отношении ребенка грозит уголовная ответственность. Нельзя причинять ребенку и его имуществу любой вред и оставлять его в ситуации, опасной для жизни или здоровья.

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Врач раскрыла неожиданную опасность популярного среди россиян овоща
Врач Лапа: морковь является аллергенным продуктом и вызывает дерматит
07 апреля 2025, 11:57

Фото: iStock/nathamag11

Морковь считается полезным продуктом, содержащим множество витаминов. Однако есть и «теневая» сторона, связанная с чрезмерным употреблением этого оранжевого овоща.
Врач Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что морковь является аллергенным продуктом, содержащим гистамины.

«У аллергиков будет высыпание в первый же день. А у здоровых людей может быть через две недели. Лучше такие продукты есть один-два раза в неделю. Если вы аллергик, то следует адаптировать организм», — сказала эксперт.

По ее словам, морковными фрешами, имеющими большую популярность среди россиян, тоже не следует злоупотреблять.

«Было лет пять назад такое поверье, что все фреши из моркови полезны, что люди добились аллергизации, но это оказалось не так. Начались интоксикации, люди желтели и получали токсические дерматиты, что самое тяжелое в этой ситуации», — отметила врач.

Людмила Лапа добавила, что фреш из моркови нужно сочетать с другими продуктами, содержащими витамин С и Омега 3Д.

«И нельзя использовать килограмм моркови. Интоксикации будет больше, чем пользы», — заключила специалист.

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