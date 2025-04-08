«Пик еще не пройден»: синоптик назвала самый морозный день в Москве на этой неделе

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Самый холодный день в Москве на этой неделе ожидается в среду, 9 апреля. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, температуры ночью могут упасть вплоть до -5 градусов.
«Наиболее холодная погода ожидает нас в среду, 9 апреля. Ночная температура будет колебаться от минус 3 до минус 5 градусов, дневная тоже будет отрицательной — от 0 до минус 2. При этом до четверга включительно в ночные часы нас ожидает снег — от слабого до умеренного», — отметила синоптик в беседе с «Москвой 24».Однако пока в Москве бушуют снегопады, по Сибири прошелся сокрушительный ураган. Как сообщает «Ciбдепо», особенно пострадал юг Кемеровской области — ветер со скоростью 33 метра в секунду сдул кровли на 50 многоэтажках и на пяти частных домах. Под отключения попали 73 МКД и 3 743 дома частного сектора.
«Более суток ушло на подключение электроснабжения Орджоникидзевского и Куйбышевского района. Столько же времени восстанавливали систему водоснабжения в Куйбышевском районе. В настоящее время остается невосстановленным электроснабжение 35 домов частного сектора Куйбышевского района», — приводят в издании слова мэра Новокузнецка Дениса Ильина.Читайте также:
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