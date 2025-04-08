«Пик еще не пройден»: синоптик назвала самый морозный день в Москве на этой неделе

В народном календаре 9 апреля отмечается день Матроны-настовицы или Полурепица. В прошлом птиц чибисов и пигалиц называли настовицами. Это название также связано с тем, что на земле ещё есть твёрдая снежная корка, которую называют настом. Кроме того, у наших предков был обычай в этот день просить хорошего урожая репы.