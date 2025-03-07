«Снег и возврат холодов»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

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За окном москвичей и жителей области стоит солнечная весенняя погода. Можно ли утверждать, что зима окончательно ушла, и холодов больше не будет?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что к Международному женскому празднику природа подготовила москвичам подарочную погоду.
Однако, его словам, радужную надежду все же стоит придержать, потому что на календаре первые декады марта ожидаются с отрицательной температурой.
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«Нулевая температура ночью и днем до 10 градусов тепла. Новый рекорд суточного максимума температуры. Впереди солнца будет много», — сказал синоптик.
Однако, его словам, радужную надежду все же стоит придержать, потому что на календаре первые декады марта ожидаются с отрицательной температурой.
«И переход через нулевую отметку произойдет только в последнюю декаду марта. Поэтому возврат холодов, зимы исключать нельзя. То есть будет еще и снег, который полежит пару-тройку дней», — сообщил Шувалов.
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Анастасия Панченко