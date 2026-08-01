«Я не примеряю статус холостяка»: брачный договор под давлением, слухи о романе с Седоковой и откровения Джигана о разводе
Рэперу Денису Устименко-Вайнштейну, известному всему миру как Джиган, 2 августа исполняется 41 год. Его путь в шоу-бизнесе начался в 2005 году, когда молодой рэпер из Одессы записал трек для альбома «Жизнь или кошелек» группы «Крестная семья». С тех пор его карьера пережила взлеты и падения: сотрудничество с Black Star Inc, сольные хиты, скандалы, перерождение в образе примерного семьянина и громкий развод. О творческой и личной жизни репера читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы Дениса Устименко-ВайнштейнаДжиган (настоящее имя — Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) родился 2 августа 1985 года в Одессе. Его отец, Александр Устименко, был моряком дальнего плавания, а мать работала в салоне красоты. Денис — единственный ребенок в семье. С детства он увлекался музыкой благодаря отцу, который привозил ему зарубежные хип-хоп-альбомы, включая работы Ice-T и других американских рэперов.
С детства Денис активно занимался спортом. С 7 лет он осваивал вольную борьбу, пробовал себя в футболе (откуда был исключен за излишнюю агрессивность), а в кикбоксинге достиг серьезных успехов, став мастером спорта, чемпионом Украины и серебряным призером чемпионата Европы. В 2007 году он окончил Южноукраинский национальный педагогический университет по специальности «физическая культура», однако посвятил себя музыке.
Музыкальная карьера ДжиганаМузыкальная карьера Джигана началась еще в школьные годы — свою первую песню он написал в 9 классе и исполнил на выпускном. Страсть к музыке проявилась и в его впечатляющей коллекции: 500 кассет, 300 виниловых пластинок и 2000 CD. Это увлечение помогло ему начать карьеру диджея на одесских вечеринках. Свой псевдоним «Джиган» (GeeGun) он придумал, вдохновившись альбомом Ice-T «O.G. Original Gangster» и любовью к оружию («Gun»).
Прорыв в шоу-бизнесе произошел в 2005 году с участием в треке «Мои пацаны» группы «Крёстная семья». В 2007 году, переехав в Москву, он познакомился с Тимати через диджея DJ Dlee. Их совместный трек «Грязные шлюшки» с Богданом Титомиром стал хитом, а выступление на MTV RMA стало первым выходом на большую сцену. В том же году Джиган подписал контракт с лейблом Black Star, где добился первого крупного успеха с песней «Одноклассница» (дуэт с Тимати).
В 2011–2013 годах Джиган записал дуэты с Юлией Савичевой («Отпусти»), Жанной Фриске («Ты рядом») и Анной Седоковой («Холодное сердце»). Его альбом «Холодное сердце» (2012) получил платиновый статус. Однако в 2013 году он не стал продлевать контракт с Black Star, позже обвинив Тимати в намеренной блокировке своих клипов.
После ухода из лейбла Джиган успешно продолжил сольную карьеру. В 2014 году он выпустил хит «Надо подкачаться» с участием бодибилдеров, записал альбомы «Музыка. Жизнь» (2013) и «Дни и ночи» (2017), получившие премии «Муз-ТВ» и «Золотой граммофон». Параллельно он пробовал себя в кино, снявшись в фильме «Бой с тенью 3» (2011) и сериале «СашаТаня» (2013).
Личная жизнь
До встречи со своей будущей женой Оксаной Самойловой Джиган не отличался постоянством в личной жизни. Его ранние отношения носили мимолетный характер, и ни одна из девушек не задерживалась в жизни начинающего артиста.
Судьбоносная встреча с Оксаной произошла в 2008 году в московском ночном клубе. Несмотря на ходившие слухи о прошлом Самойловой (ее обвиняли в работе в эскорте), между ними сразу возникла искра. Уже через неделю знакомства Джиган увез возлюбленную в романтическое путешествие, признавшись позже:
«Пару недель, проведенные у океана, доказали мне: она та, от которой мне нужны дети».Их семейная хроника началась с рождения дочери Ариелы в 2011 году, а в 2012 они сыграли скромную свадьбу, выбрав символичную дату 12.12.12. Впоследствии у пары появились еще трое детей: Лея (2014), Майя (2017) и долгожданный сын Давид (2020).
Однако за фасадом идеальной семьи скрывались скандалы. В 2020 году Джиган попал в реабилитационный центр в США после длительного загула с алкоголем и наркотиками. Тогда Оксана подала на развод, но пара воссоединилась ради детей. Однако в октябре 2025 года Самойлова вновь подала на развод, и на этот раз процесс был необратим.
В апреле 2026 года Савеловский суд Москвы официально расторг их брак . Джиган пытался оспорить брачный договор, утверждая, что подписал его в «уязвимом состоянии» во время лечения, но стороны заключили мировое соглашение: дом остался Джигану, две квартиры в Москве — Оксане, а также он выплатит бывшей супруге компенсацию. В июне 2026 года на вопрос о статусе «завидного холостяка» Джиган ответил журналистам «Премии МУЗ-ТВ» довольно философски:
«Я не ощущаю на себе этот статус. Точнее не примеряю его на себя».
Как сейчас живет артистСейчас, после официального развода, Джиган продолжает активно гастролировать и работать над проектами. Он неоднократно заявлял, что не собирается останавливаться и готов удивлять поклонников новым материалом. Вместе с Оксаной они продолжают воспитывать четверых детей, несмотря на развод.
На фоне громкого развода и раздела имущества с Оксаной Самойловой, в жизни Джигана появился новый, неожиданный поворот, который мгновенно подхватили светские хроники. Речь идет о возможном романе с певицей Анной Седоковой — той самой, с которой у рэпера связана одна из самых ярких страниц его музыкальной карьеры.
Слухи разгорелись после того, как Седокова опубликовала в социальных сетях видео, где она, по всей видимости, лежит на плече лысого бородатого мужчины, в котором поклонники безошибочно узнали недавно разведенного Джигана. Ролик певица сопроводила многозначительной подписью: «Счастье любит тишину». Этого оказалось достаточно, чтобы интернет-пространство и желтая пресса взорвались предположениями о зарождающемся романе. Ситуация накалилась до предела, когда на одном из светских мероприятий Джиган в шутку заявил, что Седокова названивает ему по ночам, на что артистка в ответ лишь загадочно кивнула, подлив масла в огонь.
Впрочем, спустя некоторое время обе стороны поспешили опровергнуть слухи, объяснив всё произошедшее безобидным флиртом на «очень дружеской волне» и удачной шуткой. Певица призналась, что они действительно переписываются, но между ними нет и намека на романтические отношения. Джиган в своем фирменном стиле отрезал, цитируя самого себя: «Не выдавайте желаемое за действительное», добавив, что после развода он вообще не готов ни к каким отношениям.
Однако эта ситуация не могла не задеть его бывшую жену Оксану Самойлову, которая, по словам Седоковой, «восприняла все всерьез». Сама Оксана на премии «МУЗ-ТВ» заявила, что не ревнует и спокойно относится к женщинам, появляющимся рядом с Джиганом, но при этом подчеркнула, что слишком ценит себя, чтобы «размениваться на сомнительные интрижки».