01 августа 2026, 14:00

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Instagram*@ iamgeegun)

Рэперу Денису Устименко-Вайнштейну, известному всему миру как Джиган, 2 августа исполняется 41 год. Его путь в шоу-бизнесе начался в 2005 году, когда молодой рэпер из Одессы записал трек для альбома «Жизнь или кошелек» группы «Крестная семья». С тех пор его карьера пережила взлеты и падения: сотрудничество с Black Star Inc, сольные хиты, скандалы, перерождение в образе примерного семьянина и громкий развод. О творческой и личной жизни репера читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Дениса Устименко-Вайнштейна Музыкальная карьера Джигана Личная жизнь Как сейчас живет артист



Ранние годы Дениса Устименко-Вайнштейна

Музыкальная карьера Джигана

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Instagram*@ iamgeegun)

Личная жизнь

Денис Устименко-Вайнштейн, Оксана Самойлова с детьми Ариеллой Леей (2014), Майей (2017) и Давидом (Фото: Instagram*@ iamgeegun)

«Пару недель, проведенные у океана, доказали мне: она та, от которой мне нужны дети».



«Я не ощущаю на себе этот статус. Точнее не примеряю его на себя».

Как сейчас живет артист

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Instagram*@ iamgeegun)