«Хорошее время для примирения»: 22 сентября наступило осеннее равноденствие

Фото: iStock/puflic_senior
Осеннее равноденствие наступает 22 сентября. День становится равен ночи, а затем постепенно убавляется, рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко.
Когда Солнце переходит в нулевой градус Весов и оказывается в точке осеннего равноденствия, особое внимание обратить надо на баланс во всём, на поиск идеального решения. Важные вопросы следует глубоко и долго обдумывать, прежде чем что-то предпринять.
Это хорошее время для примирения. Для того, чтобы не упускать возможности важно учитывать как свои интересы, так и интересы партнёра. Надо проявлять любезность, доброту и общительность. В более близких отношениях можно позволить себе сентиментальность, теплые эмоции.
Благоприятно пересмотреть свои достижения, цели и стремления, а смотреть в будущее лучше смело и оптимистично.
Читайте также:
Петр и Павел Рябинники 23 сентября: Не стоит проявлять жадность и собирать ягоды с деревьев
Астролог Драган раскрыла, чего лучше не делать в предстоящий коридор затмений
Как работает нумерология: Можно ли предсказать судьбу и вычислить идеального партнера?
Это хорошее время для примирения. Для того, чтобы не упускать возможности важно учитывать как свои интересы, так и интересы партнёра. Надо проявлять любезность, доброту и общительность. В более близких отношениях можно позволить себе сентиментальность, теплые эмоции.
Благоприятно пересмотреть свои достижения, цели и стремления, а смотреть в будущее лучше смело и оптимистично.
Читайте также:
Петр и Павел Рябинники 23 сентября: Не стоит проявлять жадность и собирать ягоды с деревьев
Астролог Драган раскрыла, чего лучше не делать в предстоящий коридор затмений
Как работает нумерология: Можно ли предсказать судьбу и вычислить идеального партнера?
Анастасия Чинкова