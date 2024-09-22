Петр и Павел Рябинники 23 сентября: Не стоит проявлять жадность и собирать ягоды с деревьев

Фото: istock/Alexey Emelyanov
Пётр и Павел Рябинники — это день народного календаря восточных славян, который отмечается 23 сентября. В этот день вспоминают святителей Петра и Павла, епископов Никейских. К этому времени созревает рябина и появляются первые зимние груши.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы на 23 сентября, что можно и нельзя делать в этот день.
Святители Петр и Павел — историяО жизни святых Петра и Павла осталось очень мало информации. Известно, что они проповедовали в Никее (современный Изник в Турции) в VIII или IX веках, возможно, во время правления императора Льва Исавра.
Этот император, будучи христианином, активно боролся с иконопочитанием, что способствовало распространению иконоборчества и привело к множеству жертв среди церковных служителей и верующих, выступавших против уничтожения святынь.
Епископ Петр был противником иконоборцев и, вероятно, за это был жестоко казнен. После его смерти на пост епископа Никейского был рукоположен Павел, который продолжил дело своего предшественника и вскоре также погиб за свою веру.
Существует мнение, что именно благодаря усилиям никейских епископов была сохранена чудотворная икона Божией Матери Никейская от уничтожения.
23 сентября крестьяне начинали сбор рябины. Сохранилась поговорка: «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину». Хотя ягоды могли собирать и раньше, именно к этому дню часто случались первые заморозки, и они становились сладкими.
Рябина с древних времен считалась особым растением, обладающим защитными и целебными свойствами. Рябиновое дерево старались обязательно посадить рядом с домом — лучше несколько, чтобы защитить и жилище, и его обитателей.
Отвары из рябины использовались для лечения простуды и других болезней. Считалось, что если кто-то страдает от бессонницы или болей в груди, ему нужно обвести себя веточкой рябины в магическом круге — это должно было облегчить состояние.
Дерево никогда не обирали полностью — часть ягод оставляли для птиц. Существовала примета: тот, кто соберет все ягоды, столкнется с несчастьями. Поэтому 23 сентября нельзя было ломать или рубить рябину, если ветка случайно сломалась, следовало попросить у дерева прощения.
Ягоды сушили, готовили квас, варили компот и варенье, делали настойки. Веточки рябины обязательно подвешивали над входной дверью или под потолком для защиты дома от злых людей и нечистой силы. Их также вешали на чердак под крышу и раскладывали между оконных рам.
Рябина символизировала солнце и отпугивала всякую нечисть, пытающуюся проникнуть в дом через темные углы и щели. Традиции соблюдали также из-за народного поверье о том, что после дня осеннего равноденствия солнце уходит на зимний отдых.
В день Петра и Павла рябинников просили о помощи, чтобы пережить зиму без потерь.
Рябиновый квас был не только популярным напитком, но и лечебным средством, способствующим борьбе с воспалениями. Сегодня известно, что в рябине содержится множество витаминов, минералов и фитонцидов, которые укрепляют иммунитет, тонизируют, улучшают пищеварение, помогают при мигрени и даже способствуют лечению сосудов. Однако наши предки обходились без научных знаний, полагаясь на рецепты и советы, которые со временем подтвердились научно.
Собранные ягоды использовали для приготовления настойки на водке, которую оставляли на два месяца для настойки и усиления вкуса. Помимо этого рябина считалась защитой от злых духов, и осенью ею украшали окна перед зимой.
Кроме того, 23 сентября не следует проявлять жадность. В день осеннего равноденствия крестьяне устраивали празднования и накрывали щедрые столы. Отказывать гостям в угощении было не принято.
Если рябина не дала плодов, осень будет сухой.
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Святители Петр и Павел — историяО жизни святых Петра и Павла осталось очень мало информации. Известно, что они проповедовали в Никее (современный Изник в Турции) в VIII или IX веках, возможно, во время правления императора Льва Исавра.
Этот император, будучи христианином, активно боролся с иконопочитанием, что способствовало распространению иконоборчества и привело к множеству жертв среди церковных служителей и верующих, выступавших против уничтожения святынь.
Епископ Петр был противником иконоборцев и, вероятно, за это был жестоко казнен. После его смерти на пост епископа Никейского был рукоположен Павел, который продолжил дело своего предшественника и вскоре также погиб за свою веру.
Фото: istock/Popescu Marius
Существует мнение, что именно благодаря усилиям никейских епископов была сохранена чудотворная икона Божией Матери Никейская от уничтожения.
ТрадицииЕпископов Петра и Павла в народе прозвали Рябинниками. Этот праздник имеет свои традиции.
23 сентября крестьяне начинали сбор рябины. Сохранилась поговорка: «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину». Хотя ягоды могли собирать и раньше, именно к этому дню часто случались первые заморозки, и они становились сладкими.
Рябина с древних времен считалась особым растением, обладающим защитными и целебными свойствами. Рябиновое дерево старались обязательно посадить рядом с домом — лучше несколько, чтобы защитить и жилище, и его обитателей.
Отвары из рябины использовались для лечения простуды и других болезней. Считалось, что если кто-то страдает от бессонницы или болей в груди, ему нужно обвести себя веточкой рябины в магическом круге — это должно было облегчить состояние.
Фото: istock/Алексей Филатов
Дерево никогда не обирали полностью — часть ягод оставляли для птиц. Существовала примета: тот, кто соберет все ягоды, столкнется с несчастьями. Поэтому 23 сентября нельзя было ломать или рубить рябину, если ветка случайно сломалась, следовало попросить у дерева прощения.
Ягоды сушили, готовили квас, варили компот и варенье, делали настойки. Веточки рябины обязательно подвешивали над входной дверью или под потолком для защиты дома от злых людей и нечистой силы. Их также вешали на чердак под крышу и раскладывали между оконных рам.
Фото: istock/Piotr Krzeslak
Рябина символизировала солнце и отпугивала всякую нечисть, пытающуюся проникнуть в дом через темные углы и щели. Традиции соблюдали также из-за народного поверье о том, что после дня осеннего равноденствия солнце уходит на зимний отдых.
В день Петра и Павла рябинников просили о помощи, чтобы пережить зиму без потерь.
Что можно делать 23 сентября 2024С 23 сентября рябина становилась главной ягодой. Из нее готовили квас, который помогал при простудах и высокой температуре.
Рябиновый квас был не только популярным напитком, но и лечебным средством, способствующим борьбе с воспалениями. Сегодня известно, что в рябине содержится множество витаминов, минералов и фитонцидов, которые укрепляют иммунитет, тонизируют, улучшают пищеварение, помогают при мигрени и даже способствуют лечению сосудов. Однако наши предки обходились без научных знаний, полагаясь на рецепты и советы, которые со временем подтвердились научно.
Собранные ягоды использовали для приготовления настойки на водке, которую оставляли на два месяца для настойки и усиления вкуса. Помимо этого рябина считалась защитой от злых духов, и осенью ею украшали окна перед зимой.
Что нельзя делать 23 сентября 2024Собирать ягоды с деревьев 23 сентября считалось плохой приметой, так как это могло привлечь несчастья. В результате животные и птицы оставались без возможности насладиться созревшими плодами.
Фото: istock/Valeriy Lushchikov
Кроме того, 23 сентября не следует проявлять жадность. В день осеннего равноденствия крестьяне устраивали празднования и накрывали щедрые столы. Отказывать гостям в угощении было не принято.
Приметы на 23 сентября 2024Если рябины много, значит, осень будет дождливой и холодной, а зима — суровой.
Если рябина не дала плодов, осень будет сухой.
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Дарья Осипова