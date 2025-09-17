«Хорошо бы давать молодежи»: Лоза оценил возможный запрет группы «Сектор газа» в России
Певец Юрий Лоза выступил против запрета группы «Сектор газа» в России
Певец Юрий Лоза выступил против запрета группы «Сектор Газа», предложенного в Госдуме, но уточнил, что ограничить доступ к её песням нужно для лиц младше 18 лет.
Об этом артист рассказал корреспонденту «Татар-информа». Лоза отметил, что любая музыка уместна для своей аудитории.
«Поэтому песни «Сектора Газа» хорошо бы давать молодежи только после достижения определенного возраста в предназначенных для этого местах...» — добавил собеседник.«Сектор Газа» — советская и российская рок‑группа, основанная 5 декабря 1987 года в Воронеже. Лидером и автором большинства песен был Юрий Клинских (псевдоним Юрий Хой).