«Хорошо бы давать молодежи»: Лоза оценил возможный запрет группы «Сектор газа» в России

17 сентября 2025, 15:21

Певец Юрий Лоза выступил против запрета группы «Сектор газа» в России

Юрий Лоза (Фото РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Певец Юрий Лоза выступил против запрета группы «Сектор Газа», предложенного в Госдуме, но уточнил, что ограничить доступ к её песням нужно для лиц младше 18 лет.





Об этом артист рассказал корреспонденту «Татар-информа». Лоза отметил, что любая музыка уместна для своей аудитории.





«Поэтому песни «Сектора Газа» хорошо бы давать молодежи только после достижения определенного возраста в предназначенных для этого местах...» — добавил собеседник.

