Появились видео проб Заворотнюк на роль в сериале «Моя прекрасная няня»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Найдено архивное видео проб Анастасии Заворотнюк на главную роль «няни Вики» в телесериале «Моя прекрасная няня». Именно её 20 лет назад выбрали и утвердили из более чем 200 кандидаток.
Заворотнюк прослушивали одной из первых, передаёт телеграм-канал Mash. Команде она сразу понравилась: очень привлекала её непосредственность, однако пробы продолжили. Претенденток было очень много. К завершению кастинга стало ясно: более подходящей девушки на главную роль просто нет. Связались с Анастасией и сообщили, что она утверждена на роль няни.
К этому моменту она прошла курс комедийных актрис. Сама предложила добавить характерный говор к своей роли. Когда продюсер и режиссёр услышали её «гэкающую» речь, последние сомнения отпали: именно такая «няня Вика» им и нужна. За последующие пять лет Анастасия Заворотнюк снялась в 183 сериях и стала знаменитой.
В ночь на 30 мая артистка скончалась после пяти лет борьбы с раком головного мозга. Ей было 53 года. Предполагается, что прощание с Анастасией Заворотнюк пройдёт в театре Олега Табакова.
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К этому моменту она прошла курс комедийных актрис. Сама предложила добавить характерный говор к своей роли. Когда продюсер и режиссёр услышали её «гэкающую» речь, последние сомнения отпали: именно такая «няня Вика» им и нужна. За последующие пять лет Анастасия Заворотнюк снялась в 183 сериях и стала знаменитой.
В ночь на 30 мая артистка скончалась после пяти лет борьбы с раком головного мозга. Ей было 53 года. Предполагается, что прощание с Анастасией Заворотнюк пройдёт в театре Олега Табакова.
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Александр Бойцов