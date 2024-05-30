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Появились видео проб Заворотнюк на роль в сериале «Моя прекрасная няня»

30 мая 2024, 13:52
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Найдено архивное видео проб Анастасии Заворотнюк на главную роль «няни Вики» в телесериале «Моя прекрасная няня». Именно её 20 лет назад выбрали и утвердили из более чем 200 кандидаток.
Заворотнюк прослушивали одной из первых, передаёт телеграм-канал Mash. Команде она сразу понравилась: очень привлекала её непосредственность, однако пробы продолжили. Претенденток было очень много. К завершению кастинга стало ясно: более подходящей девушки на главную роль просто нет. Связались с Анастасией и сообщили, что она утверждена на роль няни.

К этому моменту она прошла курс комедийных актрис. Сама предложила добавить характерный говор к своей роли. Когда продюсер и режиссёр услышали её «гэкающую» речь, последние сомнения отпали: именно такая «няня Вика» им и нужна. За последующие пять лет Анастасия Заворотнюк снялась в 183 сериях и стала знаменитой.



В ночь на 30 мая артистка скончалась после пяти лет борьбы с раком головного мозга. Ей было 53 года. Предполагается, что прощание с Анастасией Заворотнюк пройдёт в театре Олега Табакова.



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#артист
Онколог Пылев заявил, что Заворотнюк могла умереть раньше
30 мая 2024, 13:07

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Причиной смерти 53-летней Анастасии Заворотнюк стала опухоль головного мозга — глиобластома. С этой страшной болезнью актриса боролась с 2018 года.
Врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Еuroonco» Андрей Пылёв в беседе с «Радио 1» рассказал про опухоль Анастасии Заворотнюк, назвав её агрессивным видом болезни.

«Глиобластома — это первичная опухоль головного мозга, которая относится к агрессивному типу. Она повреждает головной мозг, и вся симптоматика этого заболевания связана именно с повреждением головного мозга: это может быть головная симптоматика (головные боли), очаговая симптоматика (в зависимости от такого, какой участок головного мозга поврежден), какие-то двигательные и речевые нарушения. Глиобластома быстро растёт, достаточно быстро рецидивирует даже после радикально проведенного лечения, ассоциирована, как правило, с плохим прогнозом для пациента», — объяснил эксперт.

По словам онколога, существует много опасных онкологических диагнозов, но 5 лет лечения глиобластомы (Заворотнюк лечилась с 2018 года) — колоссальный срок. Большинство пациентов, как правило, погибают значительно раньше, заключил специалист.

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#заболевания
#смерть
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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно
Скончалась актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 10:32

Фото: РИА Новости/Анна Сергеева

30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому.
О том, что известно расскажет редакция «Радио 1».

Болезнь и состояние Анастасии Заворотнюк в последнее время

В 2019 году Анастасия Заворотнюк ушла из театра и перестала сниматься в кино. После рождения дочери ей поставили страшный диагноз — «глиобластома» (рак головного мозга). Во время лечения в Германии Анастасия перенесла трепанацию черепа. Она находилась в реанимации из-за отека мозга. Ее вводили в состояние медикаментозной комы. В мае 2020-го отек уменьшился и актриса пришла в себя, но весной 2021-го у Анастасии Заворотнюк случился рецидив и ей снова назначили лечение.

Родственники до последних дней скрывали местонахождение звезды сериала «Моя прекрасная няня». О смерти Заворотнюк сообщил её директор Станислав Христов.

«К несчастью, Анастасия умерла», — сказал Христов агентству ТАСС.

Также эта информация подтверждена в её личном блоге.

Заворотнюк выписали из онкологической клиники
Заворотнюк выписали из онкологической клиники

Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк покорила сердца многих, снявшись в роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».

«Ничего в этом страшного нет. И какой смысл пытаться увернуться от того, что открыло мне двери в мир нужных актёров? С этих съёмок, в общем-то, началась моя абсолютно новая жизнь. Поэтому я этой своей героине только благодарна», – рассказывала она.

Биография Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года. Её мать народная артистка России. Отец был телережиссёром. С раннего детства Анастасия хотела играть в театре. Поэтому упорно стремилась к своей мечте. В свободное время Заворотнюк занималась танцами и музыкой. В 1988–1989 годах она училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, однако бросила его. В итоге Анастасия Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ.

В 2006 году стала заслуженной артисткой России. Известна по сериалам «Моя прекрасная няня», «Провокаторы», по фильмам «Мамы», «Код Апокалипсиса» и ещё трём десяткам киноработ.

Личная жизнь Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк была замужем трижды. Первым мужем был российский бизнесмен Олаф Шварцкопф. Вторым супругом актрисы был бизнесмен Дмитрий Стрюков. В этом браке родилось двое детей — дочь Анна и сын Майкл. Третьим супругом артистки стал фигурист Петр Чернышев. У них родилась дочь, которую назвали Мила.

Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк
Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк

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«Но победила Настя»: Эвелина Блёданс о смерти и жизни Заворотнюк
Актриса Блёданс о смерти Заворотнюк: Она была идеальной женщиной
30 мая 2024, 10:27

Фото: РИА Новости/Анна Сергеева

Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк, об этом сообщается в её личном блоге. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали самую агрессивную опухоль головного мозга — глиобластому. О смерти Заворотнюк стало известно в ночь на 30 мая. Актрисе было 53 года.
Актриса, певица, телеведущая Эвелина Блёданс в беседе с «Радио 1» назвала Анастасию Заворотнюк идеальной женщиной и перфекционисткой во всем.

«Настя — идеальная женщина. Перфекционистка во всем. Конечно же, образы, которые она создала, невероятные. На роль «Прекрасной няни» пол-Москвы претендовало, в том числе и я. Но победила Настя — на тот момент не медийная и не известная, просто Настя своей харизмой и обаянием. Она обладала идеальным лицом, телом, волосами — настоящая актриса. Конечно, очень жаль. Скорбим», — прокомментировала актриса.

Эвелина Блёданс сказала, что жизнь бывает жестокой, но с этим ничего не сделать.

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#онкология
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#женщина
#жизнь
#кома
#актриса
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Супруга Канье Уэста прогулялась по улице без штанов
Супруга Канье Уэста Бьянка Цензори прогулялась по Лос-Анджелесу без штанов
28 мая 2024, 18:52

Фото: istockphoto/Caiaimage/Tom Merton

Супруга рэпера Канье Уэста модель Бьянка Цензори прогулялась по Лос-Анджелесу без штанов. О таком эпатажном поступке сообщило издание The Sun.
Уточняется, что прогулку девушка совершала с мужем. Журналисты увидели ее в откровенном образе, а именно, в боди и черных высоких сапогах, а сам исполнитель вышел в белой куртке с капюшоном, широких брюках и тапках.

Это не первый подобный эксперимент со стороны Бьянки. В откровенном наряде она появлялась в апреле в ресторане. Тогда она выбрала белый топ и трусы с завышенной линией талии, оформленные цветочным принтом.

Сам Канье Уэст недавно был в центре внимания. На рэпера написали заявление за то, что он ударил по лицу мужчину. По словам музыканта, незнакомец приставал к его жене, а представители артиста и вовсе рассказали, что мужчина засунул руку под платье девушки. Он также якобы схватил ее за талию и отправил воздушные поцелуи.

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#звёзды
#скандал
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Певица Нюша подала иск о расторжении брака с мужем
Иск о расторжении брака между певицей Нюшей и ее супругом Сивовым поступил в суд
27 мая 2024, 21:39

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Иск о разводе певицы Нюши и её мужа Игоря Сивова поступил в 154-й мировой судебный участок Хорошевского района Москвы.
«Зарегистрировано исковое заявление о расторжении брака между супругами, у которых есть дети. Истец: Шурочкина Нюша Владимировна, ответчик: Сивов Игорь Вениаминович», — пишет РИА Новости со ссылкой на суд.
Дата судебного заседания ещё не определена.

По данным судебной картотеки, заявление было подано 24 мая.

Ранее СМИ сообщили, что пара решила расстаться после семи лет брака, за время которого у них родилось двое детей.

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#суд
#дети
#певица
#сми
#заявление
#новости
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Певица Алсу подала на развод
Певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым
27 мая 2024, 20:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Алсу инициировала развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Информация о судебном процессе размещена на портале мировых судей Москвы.
В документах дела Алсу указана как истец, а ее муж Ян Абрамов — ответчик. Категория дела — «О расторжении брака супругов, имеющих детей». Певица подала заявление на развод 24 мая.

Пара была в браке 18 лет. Алсу и Ян Абрамов воспитывают троих детей: 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля.

«Комсомольская правда» называет в качестве возможных причин расставания предполагаемые измены Яна Абрамова. Слухи о его новой подруге, внешне напоминающей Алсу, активно обсуждаются в социальных сетях, отметило издание.

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Отказ от трусов, «секрет» слабительного и сон на подоконнике: странные привычки звезд
23 мая 2024, 06:00

Фото: РИА Новости / Антон Белицкий

Певец SHAMAN заявил, что не носит нижнее белье. Как считает исполнитель, надевать трусы нет смысла, поэтому он их не покупает.
В материале «Радио 1» расскажем о других странных привычках знаменитостей.

SHAMAN — «Долой трусы»

Артист поделился, что иногда во время концертов фанатки кидают ему на сцену не только футболки, но бюстгальтеры с трусами. Певец отмечает, что не видит в этом ничего плохого. Как считает SHAMAN, люди иногда должны иметь возможность отвести душу и «похулиганить».

Сам он заявил, что ему нижнее белье не нужно.

«Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы — а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», — сказал певец.

Вечная ёлка Филиппа Киркорова

Король российской эстрады зависим от социальных сетей. Каждое утро певец начинает со скроллинга новостных лент и мессенджеров. У Киркорова нашлась еще одна странность — у него круглый год стоит новогодняя елка.

В беседе с «7 Дней» Киркоров рассказал, что Новый год является любимым праздником его семьи, а ёлку он не убирает, чтобы «не расставаться с этим чудом».

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Любительница молока Лолита

Лолита Милявская фанатка необычного утреннего ритуала. После пробуждения она выкуривает сигарету, после чего выпивает целый литр молока. Певица также говорила, что в качестве диеты съедает острую курицу, а затем запивает молоком. Однажды она даже выходила с пакетом молока на сцену фестиваля «Новая волна».

Брезгливая Кристина Асмус

Из-за брезгливости Асмус никогда не умывается обычной водопроводной водой, а использует хлоргексидин. Во время мытья волос девушка держит голову вниз, чтобы капли воды не попадали на лицо.

Она также призналась, что не пользуется уходовой косметикой. Асмус никогда не наносит маски, патчи, скрабы, не делает пилинги и массажи для лица. Актриса отказалась от косметических процедур после неудачного грима на съёмках фильма, так как после снятия макияжа её кожа покрылась сыпью.

Клептоманка Виктория Боня

Блогер призналась, что страдает клептоманией. В 2021 году в соцсетях она поделилась с поклонниками фактом, что любит воровать из гостиниц и отелей, где останавливается, роскошные халаты.

«Я одна тырю халаты в отелях? Когда халаты классные, я не могу упустить этот момент», — написала Боня в своем аккаунте в Instagram*.
Боня не боится преследования по закону. Бывшая гражданская супруга сына состоятельного предпринимателя Алекса Смерфита, разумеется, может позволить себе качественную домашнюю одежду, но «тырит» ради удовольствия, что свойственно клептоманам.

Слабительное для Аллы Пугачевой

В 2019 году музыкальный критик Артур Гаспарян рассказал в программе «Ты не поверишь» на НТВ, что примадонна пьет слабительное для голоса. По его словам, Пугачева расстраивалась, что нельзя часто пить слабительное, поскольку оно негативно влияет на почки и печень.

Неизвестно, пользуется ли Пугачева «секретным оружием» сейчас, ведь она почти не дает концерты.

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Любительница шпагата Анастасия Волочкова

Балерина давно перестала танцевать в Большом театре, но до сих пор не перестает демонстрировать миру свою растяжку. Волочкова любит садиться на фирменный шпагат везде, где возможно (и невозможно).

Волочкова публиковала снимки в шпагате на яхтах, на перилах, сеновале, в гамаке, на пляжных лежаках и на берегу моря. Стоит отметить, общая длина любимой позы Анастасии составляет 260 сантиметров.

Однажды балерина показала растяжку у памятника советскому истребителю, подняв одну ногу на крыло самолета. Поступок Волочковой спровоцировал волну негатива, многие сочли это пренебрежением к памяти героев Великой Отечественной войны. На что артистка заявила, что ей «абсолютно до фонаря», что о ней подумают.

Страсть к подоконникам Димы Билана

Однажды певец попал в больницу с высокой температурой, откуда опубликовал фото с интересным фактом о себе.
«Сколько себя помню, да и все детство прошло на подоконнике, даже спать на них мог, предварительно хапнув подушку! Так эта привычка и осталась», — поделился Билан.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Карякин заявил о необходимости блокировки песен украинских артистов в РФ
22 мая 2024, 22:25

Фото: iStock/Andrey Mitrofanov

Гроссмейстер Сергей Карякин предложил заблокировать песни украинских исполнителей, поддерживающих «вражескую армию», поскольку считает недопустимым то, что при такой позиции они имеют возможность зарабатывать в России.
«Не нужно разбирать, какая песня хорошая, а какая плохая. Если человек в целом для государства недружелюбный, то всё должно быть заблокировано. Они получают отчисления за то, что зарабатывают деньги на наших платформах. Единственное, это должна быть выборочная работа. Я против того, чтобы заблокировать всех украинцев. Надо разбираться с каждым конкретным случаем и примером», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Карякин.

Ранее российский певец Прохор Шаляпин призвал забыть об эстрадной исполнительнице Алле Пугачевой, которая после начала специальной военной операции Алла Пугачева вместе с супругом и детьми покинула Россию и уехала в Израиль.

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Актриса Светлана Светличная госпитализирована
SHOT: актриса Светличная госпитализирована из-за резкого ухудшения здоровья
21 мая 2024, 13:30

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актрису Светлану Светличную госпитализировали в связи с резким ухудшением самочувствия. Об этом сообщил Telegram-канал «SHOT».
Сейчас звезде оказывают всю необходимую помощь в одной из столичных больниц. Отмечено, что ей нужен длительный курс лечения.

В марте знаменитость перенесла инфаркт и как следствие у нее начались сложности с самостоятельным приемом пищи.

Кроме того, у Светличной болезнь Альцгеймера, она не всегда узнает родных, передвигается на инвалидной коляске и плохо ориентируется в пространстве.

Светлана Афанасьевна известна зрителю по фильмам: «Бриллиантовая рука», «Герой нашего времени», «Стряпуха», «Не самый удачный день» и другие.

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#россия
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