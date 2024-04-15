«В доме будет много счастья»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 15 по 21 апреля

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На этой неделе стоит хорошо заняться домом, наведением порядка и созданием уюта. Собираться всей семьей, обмениваться теплыми эмоциями, больше энергии затратить на родных людей. Именно в доме будет много счастья и радости.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации на неделю (с 15 по 21 апреля) для каждого знака зодиака.
Овен добьется высоких результатов. Он укрепит свое влияние и авторитет.
Ему надо следовать своим идеалам и придерживаться своих принципов.
Тельцу надо и старательно поработать и с удовольствием отдохнуть на этой неделе.
Близнецам нужно быть осторожными в высказываниях. Лучше назначать встречи только по делу и быть посерьёзнее.
Рак проявит сильную волю и характер. Ему нужно быть оптимистичным и позитивно мыслить.
Льву надо уделить внимание материальным ценностям и стремиться к комфорту и удобству.
Деве важно поддержать приятельские и дружеские отношения. Ей желательно быть легкой и уметь вести непринужденные беседы.
Весам надо знакомиться и быть общительными. Важно искренне интересоваться собеседником.
Скорпион проявит любознательность и любопытство. Он будет излучать гармонию. Его красота усилится.
Стрельцу важно держать свои чувства под контролем. Он планомерно идёт к успеху.
Козерогу надо все хорошо продумывать и быть внимательнее к мелочам. Аккуратность во всём и концентрация будут помогать.
У Водолея откроются необычные возможности для роста и развития. Удача на его стороне.
Рыбы получать позитивный опыт и будут строить планы на будущее. Их ждёт благоприятное стечение обстоятельств.
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Овен добьется высоких результатов. Он укрепит свое влияние и авторитет.
Ему надо следовать своим идеалам и придерживаться своих принципов.
Тельцу надо и старательно поработать и с удовольствием отдохнуть на этой неделе.
Близнецам нужно быть осторожными в высказываниях. Лучше назначать встречи только по делу и быть посерьёзнее.
Рак проявит сильную волю и характер. Ему нужно быть оптимистичным и позитивно мыслить.
Льву надо уделить внимание материальным ценностям и стремиться к комфорту и удобству.
Деве важно поддержать приятельские и дружеские отношения. Ей желательно быть легкой и уметь вести непринужденные беседы.
Весам надо знакомиться и быть общительными. Важно искренне интересоваться собеседником.
Скорпион проявит любознательность и любопытство. Он будет излучать гармонию. Его красота усилится.
Стрельцу важно держать свои чувства под контролем. Он планомерно идёт к успеху.
Козерогу надо все хорошо продумывать и быть внимательнее к мелочам. Аккуратность во всём и концентрация будут помогать.
У Водолея откроются необычные возможности для роста и развития. Удача на его стороне.
Рыбы получать позитивный опыт и будут строить планы на будущее. Их ждёт благоприятное стечение обстоятельств.
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Анастасия Бондарева