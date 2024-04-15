В Подмосковье проведут круглый стол, посвящённый ягодной отрасли

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Круглый стол «От обучения к практике работы в ягодной отрасли» состоится в Московской области во вторник, 16 апреля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Участники круглого стола поделятся своим опытом по привлечению в ягодную отрасль студентов и молодых специалистов. Планируются обсудить решение кадровых вопросов отрасли, а также наладить взаимодействие между производителями ягод и молодыми специалистами», — говорится в сообщении.Принять участие в работе круглого стола приглашают студентов, получающих образование в аграрной сфере, а также выпускников соответствующих курсов. Круглый стол будет проходить в онлайн-режиме. Трансляция будет организована на видеоканале Ягодного союза, начало с 11:00.
Более подробную информацию о предстоящем круглом столе можно получить на сайте Ягодного союза.
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