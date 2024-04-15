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В Подмосковье проведут круглый стол, посвящённый ягодной отрасли

15 апреля 2024, 10:59
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Круглый стол «От обучения к практике работы в ягодной отрасли» состоится в Московской области во вторник, 16 апреля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Участники круглого стола поделятся своим опытом по привлечению в ягодную отрасль студентов и молодых специалистов. Планируются обсудить решение кадровых вопросов отрасли, а также наладить взаимодействие между производителями ягод и молодыми специалистами», — говорится в сообщении.
Принять участие в работе круглого стола приглашают студентов, получающих образование в аграрной сфере, а также выпускников соответствующих курсов. Круглый стол будет проходить в онлайн-режиме. Трансляция будет организована на видеоканале Ягодного союза, начало с 11:00.



Более подробную информацию о предстоящем круглом столе можно получить на сайте Ягодного союза.

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Названы глобальные проблемы американского кораблестроения
15 апреля 2024, 11:02

Фото: iStock/3DSculptor

Пентагон на три года задерживает строительство головного фрегата Constellation, пишет РИА Новости.
Так, головной фрегат с управляемым ракетным вооружением типа Constellation передадут флоту лишь в 2029 году. Среди причин задержки —
недостатки конструкции, нерасторопность поставщиков и сложности с поиском квалифицированных кадров.

По задумке руководства, Constellation, должен будет поражать надводные корабли противника на загоризонтной дальности. Другие его задачи — обнаруживать и уничтожать подводные лодки, защищать эскортируемые корабли, применять системы радиоэлектронного противодействия. Поэтому неудивительно, что кораблестроители столкнулись с рядом серьезных проблем и ограничений, добавляет агентство.

Сейчас военно-морское судостроение США переживает масштабный кадровый кризис. Он усложняется конкуренцией за квалифицированных рабочих. Далее — верфь в Маринетте имеет опыт строительства только боевых кораблей, но не фрегатов.

Затем — из-за постоянных изменений проекта стоимость корабля выросла до 1,3 миллиарда долларов.
И, последнее — американцы, по сути, разучились делать корабли для морской войны с равным или близким по силе врагом. Почти 30 лет отсутствия соперников на море дали свои плоды, подчёркивает агентство.

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#сша
#корабль
#строительство
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Алюминий дорожает на фоне санкций против российского сырья
15 апреля 2024, 10:22

Фото: istockphoto/SafakOguz

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) подскочила на 9,4%, что стало максимумом с 1987 года. Это произошло 12 апреля, в день введения США и Великобританией запрета на экспорт российского алюминия, меди и никеля.
В то же время цена на никель выросла на 8,8%, передаёт информационное агентство Bloomberg. Сегодня, 15 апреля, стоимость никеля на LME на открытии торгов росла на 8,33%, до 19,17 тысячи долларов за тонну. Цена на алюминий составляла до 2 684,5 доллара за тонну. Она поднялась на 8,31%. Аналитики агентства указывают, что по состоянию на конец марта на лондонской бирже на российские металлы приходилось 91% запасов алюминия, 62% меди и 36% никеля.

Министерство финансов США уточнило, что ограничения на экспорт коснутся металлов, выпущенных после 13 апреля 2024 года. При этом ведомство допустило, что в отдельных случаях ввоз меди, алюминия и никеля может быть разрешён в виде исключения. В настоящее время на складах LME хранится 400 тысяч тонн российских металлов из 1 миллиона тонн общих запасов.

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#сша
#экспорт
#цена
#ограничения
#биржа
#металл
#великобритания
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Маневр Путина в сельском хозяйстве ошарашил фермеров США и Австралии
15 апреля 2024, 08:46

Фото: iStock/Maria Mercedes Diez Pascua

Активизация деятельности президента России в сфере сельского хозяйства стала неожиданностью для фермеров из США и Австралии, пишет китайское издание Sina.
По статистике, Австралия и США — мировые лидеры по продаже сельхозпродукции. Основным потребителем является Китай, который, как пишет издание, внезапно стал отменять заказы на пшеницу из этих стран в пользу зерна из России.
Причина — она может предложить лучшие цены на рынке.

По понятным причинам доминирование России на мировом рынке сельхозпродукции вызывает недовольство у американских и австралийских фермеров. Они не понимают, как конкурировать с таким объемом зерна из России, отмечает Sina.

По мнению западных аналитиков, ставка России на сельское хозяйство и ее успехи в этой отрасли, могут привести к краху зерновой отрасли в США и Австралии.

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#сельское хозяйство
#россия
#сша
#австралия
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«Стагнация»: Аналитики – о ситуации на российском рынке вторичного жилья
«Ъ»: Средняя стоимость вторичного жилья в России увеличилась в апреле на 0,4%
14 апреля 2024, 23:37

Фото: iStock/gopixa

Средняя цена вторичного жилья на российском рынке в начале апреля выросла всего на 0,4 % и составила 1 434 000 рублей за квадратный метр, сообщает газета «Коммерсантъ».
По мнению аналитиков, ситуация на региональном рынке необычайно стабильна, и в некоторых городах средние цены колеблются более чем на 1% в течение месяца.

В Москве средняя цена «вторички» за месяц снизилась на 0,2 % и составила 336,2 000 рублей за квадратный метр. Однако за год она выросла на 6,9%. Газета отмечает, что около 40% объектов в столице были проданы со снижением цены на 2%.

По прогнозам, в апреле-мае средние цены на жилье в Москве могут снижаться в среднем на 1% в месяц.

До этого в большинстве регионов России предложили увеличение цен на жилье. Минстрой утвердил новую официальную цену за квадратный метр на второй квартал 2024 года.

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#жильё
#москва
#цена
#рынок
#недвижимость
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Французская фирма Ceetrus продала торговые сети «Ашан» в РФ
Французская фирма Ceetrus продала российские торговые сети «Ашан»
14 апреля 2024, 19:20

Фото: iStock/blinow61

Французская компания Ceetrus, входящая в структуру «Ашан», завершила сделку по продаже торговых площадей в России, сообщает РБК.
Предварительное соглашение о продаже торговых площадей было подписано сторонами в октябре 2023 года. После получения разрешения на сделку от правительства России, финальное завершение соглашения состоялось только в конце марта 2024 года.

Новым владельцем торговых комплексов, принадлежавших ранее «Ситрас», стала компания «Торговые галереи».

Ранее в начале апреля сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) может доначислить «Ашану» 180,9 миллиона рублей из-за задолженности по налогам.

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#соглашения
#соглашение
#фнс
#служба
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Российские виноделы повысят цены на вино
«Абрау-Дюрсо» предупредила о росте цен на вино в диапазоне 7‑35% с мая 2024 года
14 апреля 2024, 12:01

Фото: istockphoto.com/ipopba

Компания «Абрау-Дюрсо» из России объявила о намерении увеличить цены на свою продукцию на 7-35%, сообщает издание РБК, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Подорожают 15 «алкогольных» позиций. Самое значительное увеличение стоимости затронет игристые вина защищенного географического указания «Имериал» — 35% и 33%. Кроме того, цены на «Русское шампанское» вырастут на 7%, а «Русское шампанское «Резерв», игристое вино «Виктор Дравиньи» и игристые вина винодельни «Ведерниковъ» подорожают на 8%.

Также стоимость сидра «Абрау-Дюрсо» и коньяка «Абрау 1870» увеличится на 15% и 10% соответственно. Отмечается, что такая динамика цен связана с трехкратным ростом акцизов, увеличением стоимости материалов для производства, комплектующих и транспортных расходов.

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#вино
#шампанское
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#цены
#собственность
#рф
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Эксперт рассказал, что ждет рубль на следующей неделе из-за ударов по Израилю
Аналитик Дроздов: курс рубля не зависит от ситуации на Ближнем Востоке
14 апреля 2024, 10:51

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

Курс национальной валюты России сохранит стабильность, несмотря на вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом изданию РИА Новости сообщил финансовый аналитик Сергей Дроздов.
По его словам, внутренняя повестка спокойна для котировок пары рубль-доллар. Стоимость нефти может увеличиться, однако на сколько в настоящее время сказать сложно.

Аналитик уверен, что курс рубля не будет изменяться, так как конфликт между Израилем и Палестиной, который обострился осенью прошлого года, ранее на него не влиял.

«В целом курс рубля в понедельник будет в районе максимума – 93,6 рубля», — уверен Дроздов.

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#евро
#рубль
#конфликт
#курс рубля
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«Хаос» грозит рынку металлов из-за новых санкций против России
LME: санкции в торговле металлами из России приведут к хаосу на рынке
13 апреля 2024, 20:45

Фото: iStock/michal-rojek

Санкционные ограничения в сфере торговли российскими металлами на бирже могут привести к хаосу на рынке. Об этом сообщает Лондонская биржа металлов (LME).
Напомним, что Минфин США сообщал о власти страны вводят запрет на импорт российских алюминия, меди и никеля. Такие меры приведут к тому, что использование российских металлов на мировых биржах будет ограничено. К этим ограничениям присоединилась Великобритания.

По сообщениям биржи, действие гарантий на эти металлы, произведённые 13 апреля и после этой даты, будет немедленно приостановлено. LME подчеркнула, что обязана соблюдать санкции, введённые США и Великобританией.

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#торговля
#металл
#россия
#санкции
#сша
#великобритания
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Названы главные мировые экспортёры обуви
Китай, Вьетнам и Италия стали главными экспортёрами обуви в мире в 2023 году
13 апреля 2024, 14:40

Фото: iStock/StepPro

Главными мировыми поставщиками обуви по итогам прошлого года стали Китай, Вьетнам и Италия. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные платформы ООН Comtrade и национальную статистику.
Отмечается, что совокупный объём экспорта этих стран составил более половины мирового рынка обуви.

Общий объём экспорта обуви в мире в 2023 году составил свыше 154 миллиардов долларов. На первом месте по количеству проданной обуви находится Китай, который получил с продаж 53 миллиарда долларов. Следом идёт Вьетнам с объёмом поставок на 20 миллиардов долларов. А замыкает тройку лидеров Италия с порядка 15 миллиардами долларов.

Пятёрку замкнули Германия и Индонезия с объёмом импорта в более 11 и 6 миллиардов долларов соответственно.

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#китай
#италия
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#обувь
#мир
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