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Президент России Владимир Путин прокомментировал предсказания о конце света в связи с развитием технологий, сообщает РИА Новости.
«Я не склонен соглашаться с теми, кто видит здесь какой-то конец света. Видит, что будет какой-то рубеж, точка невозврата, когда невозможно будет человечеству вернуться к тому, что мы живем в мире человека», – сказал он.
При этом российский лидер уточнил, что соглашение о развитии искусственного интеллекта должно быть достигнуто на международном уровне, чтобы избежать возможных угроз.
Ранее, выступая перед Федеральным собранием, Путин подчеркнул необходимость достижения самодостаточности в области искусственного интеллекта (ИИ).
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Александр Климов