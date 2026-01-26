«Хотел спасти мать от тюрьмы»: подростка из Краснодара обманули почти на 10 млн рублей

26 января 2026, 23:01

Лжесотрудники ЦБ убедили школьника отдать мошенникам 9,8 млн

Фото: Istock / AZemdega

В Краснодаре 17-летний подросток стал жертвой масштабного мошенничества, лишившись почти 10 миллионов рублей семейных накоплений. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.





Все началось с сообщения о якобы пришедшей посылке — чтобы ее получить, юноша продиктовал код из СМС. После этого ему стали звонить неизвестные, представившиеся сотрудниками Центробанка. Они убедили подростка, что его мать якобы причастна к террористической деятельности и ей грозит уголовное наказание.



Чтобы «избежать тюрьмы», мошенники предложили срочно «задекларировать» деньги. Под давлением школьник взял телефон матери и перевел более 200 тысяч рублей. Однако аферисты заявили, что этого недостаточно.





«Под психологическим давлением они вынудили его тайно забрать из дома 9 600 000 рублей наличными и передать деньги курьеру», — сообщили в полиции.