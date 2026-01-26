В Королёве задержали женщину, вывозившую из супермаркета тележку с продуктами

26 января 2026, 19:05

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Королёвского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемую в краже продуктов из сетевого супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого объекта на улице Коммунальной.

«Прибывшие на вызов стражи порядка установили, что недобросовестная посетительница попыталась незаметно вывезти тележку со сладостями, колбасными и сырными изделиями, минуя кассовую зону. Ущерб владельцу торговой точки мог бы превысить 6000 рублей», – отметили в пресс-службе.