В Королёве задержали женщину, вывозившую из супермаркета тележку с продуктами
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Королёвского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемую в краже продуктов из сетевого супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого объекта на улице Коммунальной.
«Прибывшие на вызов стражи порядка установили, что недобросовестная посетительница попыталась незаметно вывезти тележку со сладостями, колбасными и сырными изделиями, минуя кассовую зону. Ущерб владельцу торговой точки мог бы превысить 6000 рублей», – отметили в пресс-службе.Росгвардейцы задержали женщину и передали для разбирательства в полицию.