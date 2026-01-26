Братьев-близнецов обвинили в убийстве мужчины из-за мести
В США братьев-близнецов арестовали по обвинению в расправе над мужчиной, который несколькими годами ранее ограбил их под дулом пистолета. Об этом информирует New York Post.
Инцидент произошел в городе Форт-Уорт, штат Техас. По данным следствия, 20-летние братья Сэмюэл и Соломон Гбадебо организовали нападение на 20-летнего Исайю Гонсалеса, выстрелив в него несколько раз.
Братья совершили акт возмездия против Гонсалеса, который в 2021 году ограбил их, принудив к раздеванию. Эта информация стала известна полиции Форт-Уэрта после того, как анонимный источник предоставил видеозапись случившегося и раскрыл мотивы Гбадебо.
Личность грабителя удалось установить с помощью системы распознавания лиц, однако неясно, были ли предприняты какие-либо меры в отношении Гонсалеса в тот момент. Кроме того, близнецов подозревают в еще одном преступлении, совершенном двумя неделями ранее, но связь этого случая с местью Гонсалесу пока не установлена. Братьев арестовали, им предъявили соответствующие обвинения.
