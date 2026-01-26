Братьев-близнецов обвинили в убийстве мужчины из-за мести

26 января 2026, 19:58

В США братья-близнецы застрелили грабителя, который напал на них в 2021 году

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В США братьев-близнецов арестовали по обвинению в расправе над мужчиной, который несколькими годами ранее ограбил их под дулом пистолета. Об этом информирует New York Post.