Россиянка на Бали вылечилась от крысиного тифа с помощью ChatGPT
32-летняя россиянка из Йошкар-Олы заявила, что вылечилась от крысиного тифа во время отдыха на Бали благодаря ChatGPT. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам женщины, во время проживания на арендованной вилле в районе Чангу камера видеонаблюдения зафиксировала крысу. Грызуна удалось поймать в ловушку, однако россиянка отпустила животное. Позже крыса вернулась и поселилась в кухонных шкафах, появляясь по ночам.
Через несколько дней у туристки резко ухудшилось самочувствие. Она проснулась в бреду, жаловалась на сильные головные боли, одышку и болезненную реакцию кожи на прикосновения. При этом температура тела была пониженной — около 35,7 градуса. Врачи скорой помощи назначили лечение без взятия анализов.
Состояние женщины продолжало ухудшаться: появились заложенность ушей и сохранялась низкая температура. При повторном обращении к медикам у нее взяли анализы на денге, выявив низкий уровень тромбоцитов и так называемую критическую фазу заболевания. Позже у пациентки начались боли в легких и кишечнике, а также онемение ног.
Россиянка отказалась от госпитализации и решила самостоятельно разобраться в диагнозе. Она загрузила результаты анализов в ChatGPT, который предположил наличие крысиного тифа и рекомендовал курс антибиотиков. После приема препаратов состояние женщины улучшилось — уже через четыре дня она пошла на поправку.