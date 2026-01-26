Россиянка на Бали вылечилась от крысиного тифа с помощью ChatGPT

26 января 2026, 18:33

Фото: iStock/Chanawat Phadwichit

32-летняя россиянка из Йошкар-Олы заявила, что вылечилась от крысиного тифа во время отдыха на Бали благодаря ChatGPT. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





По словам женщины, во время проживания на арендованной вилле в районе Чангу камера видеонаблюдения зафиксировала крысу. Грызуна удалось поймать в ловушку, однако россиянка отпустила животное. Позже крыса вернулась и поселилась в кухонных шкафах, появляясь по ночам.



Через несколько дней у туристки резко ухудшилось самочувствие. Она проснулась в бреду, жаловалась на сильные головные боли, одышку и болезненную реакцию кожи на прикосновения. При этом температура тела была пониженной — около 35,7 градуса. Врачи скорой помощи назначили лечение без взятия анализов.



