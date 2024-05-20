Медобследование в Пушкинском в день диспансеризации и семейного здоровья прошли более 230 человек

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
Обследование в рамках Единого дня диспансеризации и Дня семейного здоровья в городском округе Пушкинский прошли 233 человека. Такие данные привели в пресс-службе администрации муниципалитета по итогам этих мероприятий.
«Здоровы 70 человек, с факторами риска – 93. Заболевания выявили у 120 человек. Основные факторы риска – повышенное давление и низкая физическая активность. Главные среди выявленных подозрений: у 78 человек – заболевания сердечно-сосудистой системы, у 16 – болезни нервной системы, у 13 - сахарный диабет, у четырёх – подозрение на онкологию», – говорится в сообщении.В администрации отметили, что ещё 76 человек направили на дополнительные обследования в рамках второго этапа диспансеризации. Жителям напомнили, что следующие единые дни диспансеризации запланированы на 25 мая и 8 июня, дни семейного здоровья – на 15 и 29 июня.
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