Над Невой прозвучит военный марш «Ленинград»

08 августа 2025, 14:05

В ночь с пятницы на субботу звуковое шоу «Поющие мосты», организованное «Петербургским дневником», будет посвящено Дню окончания Ленинградской битвы. Программа начнется в 1:10 с исполнения «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра.