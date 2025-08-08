Над Невой прозвучит военный марш «Ленинград»
В ночь с пятницы на субботу звуковое шоу «Поющие мосты», организованное «Петербургским дневником», будет посвящено Дню окончания Ленинградской битвы. Программа начнется в 1:10 с исполнения «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра.
Шоу откроет военный марш «Ленинград» Дмитрия Перцева, который стал музыкальной визитной карточкой города. Затем прозвучит песня «Ленинград мой» Анатолия Лепина в исполнении Вадима Козина. Завершит программу инструментальная версия «Вечерней песни» Василия Соловьева-Седого.
Шоу «Поющие мосты» проводится с 2016 года и привлекло более 20 миллионов зрителей, став любимой городской традицией. Губернатор Александр Беглов отметил, что это событие стало украшением летнего сезона для петербуржцев.
Читайте также: