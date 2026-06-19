Хозяйка нашла собаку через 12 лет после ее исчезновения
В США женщина воссоединилась с собакой через 12 лет после того, как она исчезла. Об этом информирует The Dodo.
В 2014 году во дворе дома семьи Боада в Мирамаре, штат Флорида, исчезла самка померанского шпица по кличке Спарклз. Ее хозяйка Кейт Боада активно искала собаку, расклеивала объявления и обращалась в ветеринарную клинику и компанию, которая выдала микрочип. После 12 лет поисков Спарклз нашли на улицах соседнего округа Броуард.
Местный житель доставил собаку в приют, где при сканировании был обнаружен микрочип. Директор приюта Кара Старзик связалась с Кейт Боада. Сначала женщина подумала, что это мошенники, но, несмотря на сомнения, согласилась на встречу.
Кейт была очень рада, когда ее дочь, которой на момент исчезновения Спарклз было 12 лет, привезла собаку домой. Встреча была трогательной: Спарклз сразу узнала семью, не проявляла страха и вела себя так, будто не было никакой разлуки. Однако здоровье питомца было в плохом состоянии: она имела плохие зубы, сильную катаракту, анемию и почечную недостаточность третьей стадии.
Теперь Боада каждый день ставит Спарклз капельницы и дает ей лекарства. Недавний визит к ветеринару показал, что состояние собаки улучшается.
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