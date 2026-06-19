Хозяйка нашла собаку через 12 лет после ее исчезновения

19 июня 2026, 19:22

The Dodo: В США хозяйка воссоединилась с собакой, пропавшей 12 лет назад

Фото: iStock/Ruta Lipskija

В США женщина воссоединилась с собакой через 12 лет после того, как она исчезла. Об этом информирует The Dodo.