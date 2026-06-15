Ветеринары выпустили 500 утят-крякв в водоёмы Дмитровского округа
Ветеринарные специалисты Госветслужбы Подмосковья выпустили 500 утят-крякв в водоёмы Дмитровского муниципального округа. Мероприятие направлено на сохранение и увеличение популяции водоплавающей дичи в регионе, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Утятам всего один месяц. Птицы появились на свет в инкубаторе Заповедного охотхозяйства «Загорское». После ветеринарного контроля специалисты выпустили их в естественную среду. Поначалу они немного робели, но быстро освоились: уже в первые часы начали нырять, плескаться и активно исследовать новые водоёмы.
В течение месяца ветеринары продолжат наблюдать за состоянием птиц и их адаптацией. При необходимости они окажут утятам дополнительную помощь. Позже специалисты планируют расселить птиц по другим водоёмам охотхозяйства.
Организатором выпуска выступило Дмитровское общество охотников и рыболовов. Такие мероприятия — часть системной работы по воспроизводству дикой фауны и поддержанию экологического баланса на территории Московской области.
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