Ветеринары выпустили 500 утят-крякв в водоёмы Дмитровского округа

15 июня 2026, 17:40

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Ветеринарные специалисты Госветслужбы Подмосковья выпустили 500 утят-крякв в водоёмы Дмитровского муниципального округа. Мероприятие направлено на сохранение и увеличение популяции водоплавающей дичи в регионе, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.