Ветеринар из Подмосковья победила на благотворительном забеге
Терапевт-дерматолог Мытищинской ветеринарной станции Оксана Майкова одержала победу на благотворительном спортивном мероприятии «ВетЗаБег», которое состоялось в Москве 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
Забег провели на территории Измайловского парка. В нём приняли участие ветеринары, студенты профильных учебных заведений, хозяева питомцев и представители зообизнеса.
«Оксана Майкова заняла первое место на пятикилометровой дистанции», — говорится в сообщении.В областном министерстве поздравили Оксану с этим достижением и пожелали дальнейших успехов в профессии и спорте.
Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года отловили более 3 100 безнадзорных собак.