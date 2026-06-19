Подмосковный ветеринарный голосовой помощник принял более 40 тысяч звонков
Свыше 40 тысяч звонков приняла Вита — голосовой помощник в сфере ветеринарии в Московской области — с момента запуска сервиса в апреле 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
64% поступивших звонков Вита закрыла самостоятельно, не прибегая к помощи оператора.
«Голосовой помощник работает круглосуточно и способен сообщить адрес, телефон и график работы ветклиники, переключить на ближайшую ветстанцию, рассказать о методах контроля бездомных собак и даже помочь составить обращение для борьбы с борщевиком», — говорится в сообщении.Большинство обращений к Вите касалось безнадзорных собак (свыше 6 800 звонок), записи на ветприём (более 3 900 звонков) и поиска ветстанции (около 3 000 звонков).