Хозяина чихуахуа обязали заплатить женщине, испугавшейся его собаки

05 марта 2026, 18:15

В Германии хозяин чихуахуа выплатит компенсацию женщине, испугавшейся его собаки

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

В Германии хозяин чихуахуа выплатит компенсацию женщине, которая пострадала после встречи с его питомцем. Об этом сообщает Spiegel.