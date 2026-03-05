Хозяина чихуахуа обязали заплатить женщине, испугавшейся его собаки
В Германии хозяин чихуахуа выплатит компенсацию женщине, которая пострадала после встречи с его питомцем. Об этом сообщает Spiegel.
Инцидент произошел в парке города Ансбах в Баварии. Собака без поводка набросилась на прохожую, которая тогда была беременна. Женщина испугалась, упала и сломала левую руку, также получила синяк на кисти. Ребенок появился на свет преждевременно, однако суд не смог установить прямой связи между падением и ранними родами.
Изначально немку признали виновной на 80% в том, что она побежала по грунтовой дороге, но Высший региональный суд Нюрнберга отменил это решение и постановил, что ответственность несет владелец пса, который не надел на него поводок.
Также в суде подчеркнули, что даже если домашнее животное небольшого размера, это не делает его безопасным для незнакомца, а попытка отойти на несколько метров по ухоженному газону оправдана. Пострадавшей присудили компенсацию в €1500 за боль и страдания.
