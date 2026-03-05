В США у самолета во время полета отвалилась дверь
У самолета региональной авиакомпании Grant Aviation во время полета в США отвалилась дверь. Об этом сообщает Alaska Public Media.
Инцидент произошел 28 февраля на борту одномоторного самолета Gippsland GA-8 Airvan, выполнявшего рейс между городами Ик и Бетел в штате Аляска. На борту находились пилот и пять пассажиров.
По информации издания, примерно через пять минут после начала получасового перелета у самолета неожиданно отвалилась левая дверь. Несмотря на происшествие, экипаж смог продолжить полет.
Вице-президент авиакомпании по коммерческим операциям Дэн Кнесек сообщил, что самолет благополучно приземлился в Бетеле, никто из находившихся на борту не пострадал. В организации отметили, что сейчас проводится расследование, чтобы установить причину произошедшего.
