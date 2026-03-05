Юноша сжег полицейское авто под влиянием неизвестных
В Екатеринбурге задержали 19-летнего жителя Кемеровской области, который по указанию неизвестных поджег полицейскую машину. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области в своем телеграм-канале.
Все произошло 2 марта. Юноша пробрался на охраняемую территорию отдела полиции и поджег служебный автомобиль «ГАЗ-32215». На следующий день его задержали. На допросе выяснилось, что молодой человек находился под влиянием мошенников.
Суд заключил его под стражу до 2 мая. Постановление еще не вступило в силу. Уголовное дело возбудили по статье о теракте.
Ранее в Оренбурге произошел похожий инцидент: там задержали студента из Воронежа за поджог автомобиля полиции. На кадрах с камер видно, как молодой человек обливает машину бензином и поджигает ее.
