Юноша сжег полицейское авто под влиянием неизвестных

05 марта 2026, 17:13

В Екатеринбурге юноша поджег полицейскую машину по указанию мошенников

Фото: Телеграм/ekboblsud

В Екатеринбурге задержали 19-летнего жителя Кемеровской области, который по указанию неизвестных поджег полицейскую машину. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области в своем телеграм-канале.