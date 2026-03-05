Царапина в лифте отправила россиянина в изолятор

05 марта 2026, 17:35

Shot: россиянин попал в изолятор из-за царапины в лифте малазийского отеля

Фото: istockphoto/Sergey Granev

Россиянина поместили в изолятор в Азии из-за царапины в лифте элитного отеля, мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.