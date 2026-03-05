Царапина в лифте отправила россиянина в изолятор
Россиянина поместили в изолятор в Азии из-за царапины в лифте элитного отеля, мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, Ирина и Александр во время отпуска остановились в пятизвездочном отеле DeFace Platinum Suites в центре Куала-Лумпура (Малайзия). В один из дней пара спускалась на лифте, и Александр провел рукой по стенке, на которой уже была царапина. Сотрудники гостиницы, наблюдавшие за гостями через камеры, решили, что повреждение оставил именно он.
Когда туристы вышли на первый этаж, их остановили на ресепшене и вызвали полицию. На Александра написали заявление, после чего его отправили в изолятор до выяснения обстоятельств. По словам источников, мужчине предстоит пробыть там еще четыре дня.
Собеседники издания утверждают, что администрация отеля требует у пары десять тысяч долларов (около 778 тысяч рублей) за освобождение Александра. Ирина платить отказывается, поскольку, как она говорит, на записи нет момента, подтверждающего порчу имущества. Через два дня семью собираются выселить из гостиницы, при этом срок их визы подходит к концу, и они не понимают, как действовать дальше.
Shot также пишет, что у отеля давно сложилась плохая репутация среди россиян. Постояльцы жалуются, что персонал нередко возлагает на гостей ответственность за неисправности техники, а внесенный при заселении депозит затем не возвращают — якобы из-за причиненного ущерба.
