HR-эксперт Белов раскрыл, чего не стоит говорить на собеседовании

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HR-эксперт, основатель digital-агентства Сергей Белов заявил, что некоторых вещей не стоит говорить на собеседовании.
К таким вещам он отнёс негативные отзывы о прошлом работодателе, вопросы о деятельности компании и сроках получения повышения. Также специалист посоветовал честно отвечать на вопросы о своих слабых сторонах.
Эксперт отметил, что к собеседованию надо подходить с интересом и уважением для благополучного трудоустпройства.
Ранее сообщалось, что федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства будет проходить в Московской области с 24 по 30 июня, мероприятия будут проводиться на 19 площадках.
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«Отсутствие встречных вопросов говорит о недостатке интереса к компании или позиции. Если же вы проявляете инициативу в разговоре с эйчаром, это показывает, что вы вдумчиво подошли к процессу и хотите узнать больше о потенциальном месте работы», — добавил в беседе с Газета.ру Белов.
Эксперт отметил, что к собеседованию надо подходить с интересом и уважением для благополучного трудоустпройства.
Ранее сообщалось, что федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства будет проходить в Московской области с 24 по 30 июня, мероприятия будут проводиться на 19 площадках.
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Мелисса Тимофеева