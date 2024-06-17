В Подмосковье проведут ярмарки вакансий на 19 площадках

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства будет проходить в Московской области с 24 по 30 июня, мероприятия будут проводиться на 19 площадках, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«19 площадок, сотни работодателей, тысячи вакансий — это прекрасная возможность для соискателей найти работу мечты в своем регионе, а для выпускников школ, колледжей и вузов — это возможность познакомиться с востребованными профессиями на рынке труда», — отметила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.Она добавила, что ярмарки вакансий охватят около трети Подмосковных округов.
18 площадок будут организованы в офлайн-режиме, а одна — в виртуальном: онлайн-ярмарка будет организована Центром занятости Подмосковья 26 июня.
В министерстве отметили, что основные мероприятия запланированы на 28 июня — в этот день будут работать три крупные площадки. Режим работы всех ярмарок трудоустройства — с 10 утра до 14:00.
Подробная информация о мероприятиях размещена на странице Центра занятости Подмосковья в сети «ВКонтакте».
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