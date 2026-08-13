HR-эксперт Чихачев: владение ИИ станет базовым навыком для большинства профессий
Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев считает, что в течение трех лет нейросети заметно повысят ценность юристов, врачей, маркетологов и аналитиков. Наиболее успешными окажутся сотрудники, способные использовать ИИ для повседневных задач и направлять больше времени на работу, требующую профессионального опыта.
Эксперт сообщил в беседе с «Газетой.Ru», что технология уже ускоряет проверку стандартных контрактов и поиск судебных решений. Маркетологи применяют нейросети при создании рекламных материалов, аналитики — при обработке массивов информации. В медицине ИИ помогает оценивать симптомы и поддерживать диагностику, однако окончательные выводы и ответственность сохраняются за специалистом.
По оценке Чихачева, бизнесу потребуются сотрудники, умеющие встраивать нейросети в рабочие процессы. Особенно устойчивым останется спрос в направлениях, где неверное решение несет серьезные риски: в праве, инженерии и здравоохранении.
Автоматизация поддержит и сферы, где ключевую роль играет личный контакт. Речь идет о переговорах, продажах сложных решений, руководстве коллективами, преподавании и уходе за людьми. Чем шире компании используют цифровые инструменты, тем выше ценность навыков общения, уверен HR-эксперт.
Рынок труда пополнят ИИ-тренеры, специалисты по запросам к нейросетям, редакторы машинного контента, эксперты по этике технологий и защите информации. При этом главный тренд коснется привычных специальностей: бухгалтеров, учителей, логистов, дизайнеров и продавцов.
Чихачев посоветовал уже сейчас изучать профильные ИИ-сервисы, учиться проверять их ответы и развивать критическое мышление. Важными останутся эмпатия, умение договариваться и способность четко формулировать задачи.
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