HR-эксперт Чихачев: владение ИИ станет базовым навыком для большинства профессий

13 августа 2026, 08:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев считает, что в течение трех лет нейросети заметно повысят ценность юристов, врачей, маркетологов и аналитиков. Наиболее успешными окажутся сотрудники, способные использовать ИИ для повседневных задач и направлять больше времени на работу, требующую профессионального опыта.