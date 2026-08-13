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В Теннесси предупредили о распространении червей-молотов

Фото: iStock/piyaset

Власти Теннесси призвали жителей сообщать о встречах с инвазивными плоскими червями-молотами, способными выделять раздражающие кожу токсины. Об этом сообщает департамент финансов и администрации Теннесси в своих соцсетях.



Трогать этих животных без защиты рук не рекомендуют. Для сбора следует использовать перчатки либо инструмент. После этого червя нужно поместить в плотно закрывающийся пакет или контейнер с солью, уксусом, спиртом либо цитрусовым маслом.

Разрезать червей-молотов нельзя: отдельные фрагменты способны восстановиться и продолжить жизнедеятельность.

Жителей штата попросили фотографировать найденных особей и направлять информацию в местный департамент сельского хозяйства.

Черви-молоты вредят почве, поскольку питаются дождевыми червями. Сокращение их численности ухудшает плодородие земли.

Дарья Осипова

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