HR-эксперт Мурадян объяснил, когда могут вызвать на работу во время отпуска

23 марта 2026, 18:54

Работодатель может привлекать сотрудников к работе в период отпуска только в отдельных случаях. Об этом сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян.





По его словам, право вызвать сотрудника на работу возможно, если это предусмотрено трудовым договором, например при ненормированном рабочем дне. Также это касается отдельных профессий — сотрудников МЧС, врачей и журналистов. При этом такой выход должен оплачиваться в повышенном размере — как правило, вдвое.



Во всех остальных случаях работодатель не может требовать выхода из отпуска, а лишь предложить его. Сотрудник вправе отказаться без каких-либо последствий.



Эксперт в беседе с «Татар-информ» подчеркнул, что любые такие выходы должны быть оформлены документально. Он отметил, что если работник сам выходит на работу по собственной инициативе, без оформления, этот день может не оплачиваться, поскольку не учитывается в табеле рабочего времени.

